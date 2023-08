Una serata all’Oratorio di Masnago per ricordare Stefano Pini a 12 anni dalla scomparsa

Sono passati 12 anni da quei giorni drammatici e pieni di incredulità, ma il ricordo di Stefano Pini è più vivo che mai.

Sabato 2 settembre il giovane varesino morto nel 2011 per una malattia virale mentre era in vacanza in Croazia, verrà ricordato con una serata all’Oratorio di Masnago.

Alle 18,30 una messa “per e con Stefano” sarà celebrata nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, poi l’incontro proseguirà in oratorio con una serata insieme per adulti e bambini, dove non mancheranno momenti di gioco e dove sarà in funzione uno stand gastronomico con birra, patatine e salamelle.

Perché, come spiegano gli amici che hanno organizzato la serata “se il ricordo di un amico suscita un sorriso prima che una lacrima, vuol dire che quell’amico ha colmato di gioia la nostra vita. Questo è il ricordo che ci ha lasciato il nostro amico Stefano. Anche se il tempo passa, il passaggio di Stefano tra di noi è stato un dono prezioso”.

Stefano Pini nell’agosto del 2011 era in vacanza con la fidanzata e gli amici in Croazia quando improvvisamente iniziò a stare male. Ricoverato in un ospedale croato morì dopo pochi giorni. Una morte tanto improvvisa quanto dolorosa, che ha profondamente colpito le tantissime persone che conoscevano Stefano, noto per l’impegno negli ambienti dell’oratorio di Masnago ma anche nel mondo del basket, sua grande passione da sempre.