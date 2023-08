Un’altra notte di allerta meteo: rischio temporali e grandine fino a venerdì mattina

Si prevede un’altra notte perturbata in arrivo. Tra giovedì 16 e venerdì 17 agosto, infatti, la Protezione Civile prevede nuovi temporali anche di forte intensità che hanno portato ad emettere un bollettino di allerta fino al livello arancione.

“Per la restante parte della giornata di giovedì -si legge nel documento- permarranno condizioni instabili, con inneschi sparsi di rovesci o locali temporali sui rilievi settentrionali e in modo più limitato su Appennino. Nel corso del pomeriggio e della sera aumenta la probabilità di fenomeni convettivi organizzati, con possibilità di significativi rinforzi di vento, grandine di medie dimensioni e cumulate orarie anche superiori a 30 mm/h. I fenomeni risulteranno più intensi sulle zone alpine e prealpine, con temporali tendenti a spostarsi da Ovest verso Est”.

Per quanto riguarda l’area di pianura “si prevede un aumento dell’instabilità anche sulle pianure occidentali e centrali, con possibilità di transito di occasionali rovesci o temporali, ma con bassa probabilità di eventi intensi e persistenti. Sulle pianure sud-orientali precipitazioni meno probabili, ma non è escluso qualche rovescio o temporale in estensione dall’Appennino. Fenomeni tendenti ad attenuarsi o ad esaurirsi in tarda serata specie a Ovest, mentre sulle zone orientali i fenomeni convettivi potrebbero persistere fino alle prime ore di giovedì”.

Analizzando i modelli per questa notte la Protezione Civile prevede un rischio di livello giallo (ordinario) in vigore fino alle 6 del mattino sia per l’area dei laghi e delle Prealpi varesine sia per quella della pianura del basso Varesotto e Altomilanese. Per la restante fascia di prealpi e della Valtellina l’allerta sarà invece arancione.

“Per la giornata di domani -continua il bollettino- non sono esclusi residui rovesci o locali temporali in prima mattinata sulle zone alpine e prealpine centro-orientali. Saranno possibili, nel pomeriggio-sera, nuovi rovesci o locali temporali, più probabili sulle zone alpine e prealpine centro-orientali”.