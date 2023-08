Varese si scatena: alla Festa della Schiranna una serata di musica firmata Coopuf Iniziative Culturali

Alla Festa della Schiranna è arrivata l’ora dei giovani. Nel conosciuto contesto che da sempre ospita serate di balera e concerti, Coopuf Iniziative Culturali organizza nella serata di oggi, venerdì 11 agosto, un evento musicale da non perdere.

Ad aprire la serata sarà Biava, cantautore varesino di Indie Rock: “Coopuf promuove da anni la musica in città con una particolare attenzione alle nuove produzioni dei giovani artisti – racconta Andrea Minidio – In collaborazione con la Festa della Schiranna, l’associazione intende promuovere un interessante artista in una serata che invita i giovani a celebrare l’estate nella cornice di una festa storica nella città. Biava sta lavorando ad un interessante progetto autoriale che prevede l’uscita di 4 singoli da qui fino a dicembre, quando verrà pubblicato il suo primo ep in lavorazione.

La serata si concluderà poi con la musica di dj Spiz e Mr Marshmallow per scatenarsi aspettando Ferragosto.