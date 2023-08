Venegono Inferiore saluta l’estate con la 25esima edizione della September Fest

Dopo tre anni di stop forzato torna a Venegono Inferiore la September Fest, iniziativa tra le più amate in paese che quest’anno festeggia la 25esima edizione.

La festa, organizzata come sempre dall’associazione Itaca – Volontari per la cultura prenderà il via giovedì 31 agosto e animerà il paese fino a domenica 3 settembre con il consueto mix di musica dal vivo, proposte gastronomiche, giochi, intrattenimento e spettacoli.

La festa si svolgerà nella tensostruttura dell’area feste di via Menotti (area mercato), dove già giovedì 31 nella serata inaugurale si potranno gustare ottime birre, cenare allo stand gastronomico aperto dalle 19 e ballare con il concerto del gruppo Zenigata.

Venerdì 1° settembre, cucine in attività a partire dalle 19 e una doppia proposta musicale. Alle 21 spazio i Silent Murderer scateneranno gli appassionati di hard rock mentre alle 22.30 torna The McChicken Show, uno tra i gruppi storici della festa.

Sabato 2 settembre si cena a partire dalle 19, aspettando il suggestivo spettacolo di luci e fuoco che illuminerà la serata a partire dalle 21. Per chi vuole continuare a far festa dalle 22 si balla con Italia90.

Domenica 3 settembre la festa durerà tutto il giorno e si aprirà con il Grande pranzo in famiglia a partire dalle 12,30. Nel pomeriggio a partire dalle 15 attività per tutti e giochi per i bambini con i Fuochisti Matti, tornei di calcetto e basket, tiro alla fune e tante altre attività. Alle 17 dimostrazione pratica di primo soccorso con l’associazione Nel cuore del paese. Alle 19 riapre lo stand gastronomico, mentre alle 21 è in programma un’esibizione della All Dance Academy, cui seguiranno musica con djset e schiuma party con Noway Carlos.

Tutti i dettagli del programma sulla pagina Facebook della festa