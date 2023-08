Venerdì i funerali di Luca Re Sartù, il giovane di Marnate morto di ritorno dalla Gmg di Lisbona

I funerali di Luca Re Sartù, il 24 enne di Marnate morto lo scorso 11 agosto di ritorno dalla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona si terranno venerdì 18 agosto alle ore 10 con Rosario alle 9:30.

La decisione a seguito dell’autopsia sanitaria eseguita all’ospedale San Gerardo di Monza con lo scopo di investigare sul quadro clinico del ragazzo che avcava accusato qualche giorno prima del decesso alcuni malori giudicati dai medici portoghesi come «sintomi influenzali» curati con tachipirina, che ha fatto in un primo momento abbassare lo stato febbrile lamentato dal ragazzo. Ma le condizioni di salute erano compromesse probabilmente per via di un batterio che ha aggravato il quadro di Luca al rientro dal viaggio già nella serata del 9 agosto, mercoledì, obbligando i suoi accompagnatori (tra cui il fratello e la fidanzata di quest’ultimo) al trasporto prima al pronto soccorso della mater Domini di Castellanza, poi, il giovedì, all’ospedale brianzolo dove è sopraggiunto un arresto cardiaco nel pomeriggio di venerdì.

Una notizia terribile che si è subito diffusa nella piccola comunità del paese della Valle Olona i cui fedeli si sono più di una volta riuniti in preghiera.