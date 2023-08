VIDEO: Ecco come funziona la truffa dei falsi addetti al controllo dell’acqua, le regole di Alfa per riconoscerla

Come funziona la truffa dei falsi addetti dell’acqua? Vederla in azione è meglio di molte spiegazioni e per questo, grazie alla collaborazione di alcuni attori, la società di gestione dell’acqua l’ha messa in scena insieme ad una serie di regole da seguire per non cascarci.

La società di gestione dell’acqua Alfa Srl ha infatti lanciato un allarme ai cittadini riguardo la presenza di falsi operatori che, spacciandosi per personale della società, tentano di accedere alle abitazioni con la scusa di dover controllare contatori e impianti.

Si tratta di segnalazioni giunte periodicamente agli uffici di Alfa, mettendo in allerta la società e spingendola a diffondere alcune regole fondamentali per la sicurezza dei cittadini.

Le regola d’oro per evitare la truffa dei falsi addetti dell’acqua

La primissima regola è quella di maggior buonsenso: se qualcosa vi insospettisce, non aprite la porta. Ecco alcune indicazioni da tenere a mente: il personale di Alfa che si presenta per la lettura dei contatori deve sempre essere munito dell’apposito tesserino di riconoscimento. Questo tesserino deve essere esibito su richiesta.

Alfa non effettua controlli sulla qualità dell’acqua direttamente a domicilio e non si occupa di manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore come caldaie, scaldabagni o elettrodomestici.

Nessun operatore è autorizzato a incassare denaro, assegni o qualsiasi altro tipo di pagamento per il servizio idrico direttamente a casa degli utenti.

Il personale di Alfa o di altre società incaricate della lettura non è autorizzato a richiedere in visione le bollette o altri documenti contrattuali direttamente a domicilio.

In caso di dubbi sull’identità dei letturisti, Alfa mette a disposizione il numero verde 800.103.500, attraverso il quale è possibile verificare l’autenticità del personale che si presenta.