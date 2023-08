Vigili del Fuoco recuperano mamma con due figli smarriti in una zona impervia di Dongo

I vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, supportati dall’elicottero Drago del nucleo di Malpensa, hanno recuperato tre escursionisti smarriti in una zona boschiva del territorio. La madre e i suoi due figli minorenni, dopo aver perso il sentiero durante un’escursione, hanno richiesto il soccorso per essere riportati in salvo.

L’incidente è avvenuto a Dongo, luogo che attira appassionati di escursionismo da ogni parte della Lombardia. La famiglia si era avventurata nella natura per trascorrere una giornata all’aperto. In seguito a un errore di orientamento, la mamma con i due figli si è ritrovata in una zona impervia e isolata, impossibilitata a trovare una via d’uscita. Rendendosi conto di trovarsi in una situazione pericolosa e di non poter procedere ulteriormente, la madre ha deciso di contattare i soccorsi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Dongo hanno ricevuto la richiesta di soccorso e hanno immediatamente attivato l’elicottero Drago del nucleo di Malpensa, specializzato nelle operazioni di salvataggio in ambienti difficili e remoti e i tre sono stati portati in salvo.