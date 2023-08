Vittoria in Coppa Italia per il Varese, Cotta: “Grande merito alla squadra che non si è disunita”

COPPA ITALIA SERIE D | VARESE – VOGHERESE 2-1, LE INTERVISTE

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Devo dire che nonostante il loro gol iniziale, il grande merito della squadra è stato quello di non disunirsi. È la prima partita che facciamo allo stadio, le misure è diversa così come la temperatura senza considerare la frenesia dei ragazzi più giovani. Sono soddisfatto per come siamo andati a riprendere la gara e da martedì guarderemo alla prossima, che è sentita ma non inciderà più di tanto sul lavoro che stiamo portando avanti, anche se vogliamo passare anche il prossimo turno. Mi ha fatto piacere anche come sono entrati in corsa Casamassima e Colombo, in un ruolo non suo.

COTTA 2: Abbiamo giocatori che nel finale sanno gestire al meglio situazioni difficili. Vitofrancesco è il nostro fosforo, è un esempio e ha sempre una parola giusta per tutti anche durante la gara. Mandelli sta migliorando come condizioni e Perissinotto è molto intelligente. I centrocampisti sanno interpretare la gara nel modo giusto, ma non solo oggi, nel corso di tutto questo percorso che abbiamo fatto finora. Ma io non sono contento, dobbiamo ancora migliorare tanto soprattutto nei dettagli che ti fanno vincere o perdere la partita, come accaduto nel gol subito.

CARLO MENDOLA (Allenatore Vogherese): Sono molto soddisfatto della prestazione, ci manca qualcosa dal punto di vista condizionale perché siamo partiti in ritardo, ma saremo pronti tra due settimane per l’inizio del campionato. Siamo calati nella seconda parte del primo tempo e le ingenuità sono venute fuori dalla stanchezza. Ci sono giocatori che sono con noi da poco e ci può stare avere dei cali di condizione. La squadra è giovane, lavora bene, manca ancora qualcosa dal mercato e sono fiducioso di prendere i giocatori giusti. Voghera è una piazza bella e chi viene sa che qui si può fare bene.

MATTIA PERISSINOTTO (Giocatore Varese): Sono molto contento della partita individuale ma soprattutto quella collettiva. Il gol fa piacere ma se la squadra non rema dalla stessa parte non basta. Sono molto contento di essere qui e di aver giocato in questo stadio, per me era la prima volta e mi ha fatto una bella impressione.

ELIOS MINAJ (Giocatore Vogherese): Ho passato grandi momenti qua ma ora guardo avanti, ma ho fatto il gesto di non esultare perché in tanti mi hanno voluto bene. Siamo una squadra giovane, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare a fare sempre meglio.