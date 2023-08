Weekend di trekking e musica nella Valli del Piambello e del Verbano

Tris di concerti nell’ultimo fine settimana di agosto per la rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” promossa da Comunità Montana del Piambello e Comunità Montana Valli del Verbano, con abbinamento ad escursioni per conoscere il territorio circostante a cura di Controvento Trekking.

Venerdì 25 agosto alle ore 21 a Castello Cabiaglio nel cortile di casa Brivio in via Borghetto 1 “Dal classico allo swing” concerto proposto da ALMA Trio: Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Ciro Galeone alla chitarra, con musiche di Bizet, Gershwun, D’Anzi, Modugni e altri. L’ALMA Trio propone un repertorio partendo dal 1700 fino ai nostri giorni. I brani raccolgono un insieme di stili musicali e attraversano più di due secoli di storia dedicando particolare attenzione alla tradizione swing e jazz nata in America agli inizi del XX secolo e sviluppatasi in tutto il mondo, Italia compresa.

L’accattivante programma include partiture originali e arrangiamenti pieni di ritmo, swing ed improvvisazioni jazz scritti, per questa formazione, dal M° Ciro Galeone, eclettico e versatile chitarrista, grazie al quale l’ALMA trio risulta essere un ensemble unico ed esclusivo.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’39;oratorio di S. Carlo

Nel tardo pomeriggio alle ore 18 è proposta la visita guidata gratuita alla scoperta delle selve castanili del Parco Campo dei Fiori, con punto d’incontro nel parcheggio all’ingresso paese lungo la SP45. Un percorso tra i sentieri del Parco, per conoscere gli aspetti botanici, ambientali, economici e tradizionali della coltivazione dei castagni, che per secoli ha caratterizzato le Prealpi. Arrivando nella selva di località Ca di Asen, con cena al sacco, verrà spiegato il ruolo del Consorzio Castanicoltori e dei singoli imprenditori agricoli che ancora oggi portano avanti questa tradizione.

La Cena-picnic al sacco si svolgerà intorno alle ore 19, la fine escursione è prevista per le ore 20.30 in tempo per assistere al concerto. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata, per contatti e info: Paolo Fumagalli 349.6490856 paolo@controventotrekking.it

Sabato 26 Agosto alle ore 18 a Besano concerto sulla terrazza panoramica in località Rio Ponticelli, con vista mozzafiato sul Lago di Lugano, con i musicisti di Milano Saxophone Quartet: Livia Ferrara, Damiano Grandesso, Stefano Papa e Massimiliano Girardi che eseguiranno brani di Scarlatti, Bach, C. G. da Venosa, Mozart e Dvorak.

Il ritrovo per raggiungere il luogo del concerto, che prevede una camminata di circa un’ora con scarpe da trekking, è alle ore 16,15 presso il parcheggio di via Giovanni XXIII Papa, 20. L’escursione condotta da una guida ambientale condurrà i partecipanti in un viaggio nel Triassico di Varese: fossili di rettili estinti, gigantesche creature del tempo passato nel sito patrimonio UNESCO di Besano, raccontando gli aspetti naturalistici peculiari della Valceresio, le storie e le leggende degli abitanti, con visita alle vecchie miniere e cave e notizie su alcuni degli animali preistorici i cui ritrovamenti si incontreranno lungo il cammino.

Antea Franceschin 348.0725255 antea@controventotrekking.it

In caso di maltempo il concerto si terrà all’ Area Feste di via Fermi 6 alle 18.

Domenica 27 Agosto alle ore 17.30 nel comune di Cuasso al Monte presso il Teatro Nuovo di Via Roma 8, “Lontano nel mondo – Storia di Luigi Tenco” con Elena Buttiero al pianoforte e Ferdinando Molteni voce e narrazione: sarà raccontata la storia del cantautore attraverso le sue stesse parole e le sue canzoni: capolavori come Lontano lontano, Mi sono innamorato di te e Vedrai, vedrai, canzoni meno conosciute come Ragazzo mio, inediti fino all’ultima “sfortunata” composizione, Ciao amore, ciao. Lo spettacolo indagherà anche il rapporto di amicizia tra Tenco e Fabrizio De André e, non a caso, verrà eseguita anche la toccante Preghiera in gennaio, scritta da Faber in memoria di Tenco.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito

Info : suonieluoghi@gmail.com whatsapp 347 5987971

pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi