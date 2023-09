“10 anni di buon vicinato”: convegno a Vedano Olona per il compleanno del controllo di vicinato

Appuntamento da non mancare a Vedano Olona il 14 ottobre 2023 per il convegno “10 anni di buon vicinato”, organizzato dal gruppo Controllo del Vicinato in collaborazione e col patrocinio del Comune di Vedano Olona, in programma nella Sala Consiliare di Villa Aliverti (a partire dalle ore 9.30). L’iniziativa è legata ai dieci anni di attività del CdV vedanese, tra i pionieri nella provincia e nella regione nel progetto di sicurezza condivisa e di prossimità che poi è stato scelto e adottato da altri cittadini in numerose realtà del territorio.

Oltre alle celebrazioni per l’anniversario che segna una tappa importante nel percorso del gruppo, al quale dopo due lustri di vita e attività a Vedano Olona hanno aderito circa 1300 famiglie, divise in una rete di 71 vie “monitorate” dal CdV e dai suoi coordinatori, l’evento sarà anche l’occasione per approfondire il tema della sicurezza partecipata con relatori e ospiti istituzionali, oltre che esperti in materia. Durante il seminario sono previsti anche tavoli di lavoro e workshop, dedicati a profili e aspetti particolare della materia.

Non mancheranno, infine, le attestazioni e i riconoscimenti, come in ogni compleanno che si rispetti, per i cittadini vedanesi che nel tempo si sono distinti per l’attività e la presenza all’interno del gruppo, così come le testimonianze in prima persona di cittadini che hanno fatto tesoro dell’esperienza e degli insegnamenti diffusi dal CdV nel corso degli anni alla popolazione in materia di sicurezza. Gli organizzatori fanno sapere che quanto prima sarà disponibile il programma completo della giornata, con l’elenco dei relatori, degli ospiti e delle iniziative in programma.