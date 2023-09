1900 nuove piante a Busto Arsizio. Il piano di Ferrovie Nord per la rigenerazione urbana

Millenovecento nuovi alberi, lungo le linee ferroviarie, per far respirare Busto Arsizio. La giunta di Busto Arsizio ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa a dimora di piante e arbusti nell’ambito del progetto “PiantalaLì” di Ferrovie Nord Milano S.p.A che ha come principale obiettivo la realizzazione di aree verdi per la rigenerazione urbana lungo le linee ferroviarie di Ferrovie Nord attraverso la piantumazione di 800.000 alberi.

A Busto saranno piantate oltre 1.900 nuove essenze nelle seguenti zone:

• AREA 1 di mq. 8.000 circa, in prossimità di Via Formazza/angolo Corso Italia, a poca distanza dalla SS33 del Sempione e adiacente al parcheggio vicino all’Ospedale e al piazzale utilizzato dalle scuole guida;

• AREA 2 di mq 5.000 circa, limitrofa al sottopasso ferroviario di Sant’Anna;

• AREA 3 di mq 16.000 circa, lungo la SS 527 Bustese via G. Amendola (da via Magnago a via Delle Farfalle);

• AREA 4 di mq. 5.600 circa, posta a sud ovest della città in prossimità degli orti comunali di Borsano, in via Pallanza angolo via Buscate.

Il costo stimato dell’intervento, pari a € 55.334,63, risulta interamente in capo a FNM, mentre al Comune competeranno i costi relativi alla manutenzione delle essenze arboree a partire dall’inizio del quarto anno successivo all’ultimazione dei lavori di piantumazione.