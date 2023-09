50 anni di Golpe in Cile: al via il calendario di eventi a Varese

Prende il via lunedì 11 settembre il mese di eventi organizzato dalla sezione Anpi “Claudio” Macchi della città di Varese, con il patrocinio del comune, in occasione del 50° anniversario del golpe militare in Cile. Due gli appuntamenti in programma: l’inaugurazione della mostra bibliografica “Memoria del Cile tra politica, letteratura e musica” organizzata dall’Associazione FreeZone, in Sala Veratti, alle 11.

“Una mostra bibliografica per ridare la complessità di un momento, di un clima politico irripetibile conclusosi tragicamente. Ed ecco, quindi, esposti, oltre ai testi fondamentali di Salvador Allende, Régis Debray, e Max Marambio che fu amico e guardia del corpo del presidente socialista, i romanzi di Jorge Edwards, di Ariel Dorfman e di Luis Sepulveda, i film di Miguel Littín, Patricio Guzmán e Pablo Larraín, e le musiche della “Nueva Canción Cilena” di autori come Inti Illimani, Violeta Parra, Victor Jara, i contributi critici e politici di autori cileni come Jesús Manuel Martinez e Roberto Santana Ulloa, stranieri come Alain Touraine e Saverio Tutino, perfino italiani in ambito dell’allora Partito comunista italiano e finanche articoli di giornali originali dell’epoca e inoltre di registi come Roberto Rossellini e Nanni Moretti. Libri, dischi storici, e opere cinematografiche conferiscono alla mostra un carattere spiccatamente multimediale, ” come riportato dai testi provengono dall’Archivio Biblioteca del Novecento-Associazione Culturale FreeZone.

Alle 21 è in programma al Salone Estense di Palazzo Comunale l’incontro con il professor Massimo De Giuseppe che parlerà del golpe cileno del “73 e dell’impatto avuto da quell’evento tragico sul piano internazionale”.

