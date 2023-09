“60mila presenze alla Schiranna”. La Fiera di Varese si chiude tra eventi, ospiti e solidarietà

Incontri, ospiti, eventi e momenti di confronto: si è chiusa con un bilancio positivo la 45esima edizione di Fiera di Varese. Nei giorni scorsi, la Schiranna è tornata ad animarsi per il suo tradizionale appuntamento settembrino, arrivando a superare le 60mila presenze di pubblico nei 10 giorni di manifestazione. Soddisfatti i 150 espositori di una edizione che si era posta come obiettivo quello di dare slancio all’operatività del tessuto economico della città e della provincia di Varese e i cui numeri sembrano avere dato ragione.

Una fiera multisettoriale dove arredamento, edilizia, efficienza energetica, tempo libero e settore alimentare sono state le tematiche principali presenti in fiera e le più apprezzate insieme ai talk show, gli eventi e gli incontri che sono stati presi d’assalto quotidianamente.

“La Fiera di Varese si conferma come un appuntamento in grado di far convergere mondo dell’impresa e del commercio, cittadini e associazioni, offrendo una vetrina dinamica per le diverse realtà della città – ha commentato la vicesindaca Ivana Perusin – Da sottolineare la collaborazione con il progetto di rete di Varese è solidale, con molte associazioni presenti in fiera per dare supporto all’iniziativa benefica che ha riscosso in tal modo una grande adesione, connotando questa edizione nel segno della solidarietà. Tanta anche la partecipazione ai momenti collaterali, come gli incontri tematici che hanno coinvolto il pubblico in modo quotidiano grazie a un palinsesto davvero ricco.

Il ringraziamento va a tutti i soggetti che hanno dato il contributo per la buona riuscita della manifestazione. “I dati di affluenza sono importanti e non scontati, mi sento pertanto di potere affermare che abbiamo gettato le premesse per la crescita di questo appuntamento che ha alle spalle una storia importantissima da coltivare e valorizzare ma che già oggi rappresenta la più grande fiera di pubblico del territorio – sono le parole di Pietro Garavaglia, Amministratore delegato di Chocolat Pubblicità – Ringraziamo gli espositori, il Main Sponsor Alfa srl, tutti i Media Partner, gli enti e le associazioni di categoria che hanno creduto nel progetto e ci hanno messo tutto il loro impegno contribuendo al successo di questa edizione. Ringraziamo il pubblico che ha partecipato numeroso. Un doveroso grazie va alle Istituzioni, in particolare a Regione Lombardia che con il progetto di rilancio del sistema fieristico Lombardo ha contributo a sostenere queste ultime due edizioni della Fiera di Varese e al Comune di Varese che ce ne ha affidato la gestione e sostenuti nella sua realizzazione”.