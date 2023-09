7^ edizione di Armonia in Villa a Cassano Magnago

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre l’Associazione Armonia proporrà l’evento olistico giunto alla 7^ edizione “Armonia in Villa”, patrocinato dal Comune, presso la suggestiva Villa Oliva a Cassano Magnago.

L’organizzazione invita tutti a partecipare ad una giornata coinvolgente, dove si potranno visitare gli stand dei numerosi espositori, provenienti da tutta la Lombardia e da altre regioni, in una vera e propria “mostra a tema olistico”, in grado di soddisfare tutti i gusti e gli interessi per la varietà di proposte, racchiuse in un percorso sensoriale arricchito di luci e profumi avvolgenti.

La due giorni è stata strutturata per coinvolgere gli astanti in convegni e workshop focalizzati sul benessere spirituale, con i notevoli benefici che conseguentemente si diramano in tutto il corpo, a cui si accompagneranno gli stand delle Professioniste e dei Professionisti pronti a fornire consigli o ad eseguire i trattamenti richiesti.

Il primo workshop presenterà il Feng Shui ( tradotto “vento e acqua” che richiama il principio dell’equilibrio tra gli opposti ) l’antica pratica geomantica cinese, secondo cui la disposizione delle stanze e degli oggetti all’interno di un edificio influenzano l’energia che lo attraversa e, di conseguenza, quella di chi lo abita.

Il giorno seguente verrà approfondito l’argomento della Biorisonanza, metodo terapeutico energetico che concepisce la persona nel suo insieme. Il trattamento sfrutta a scopo terapeutico le frequenze elettromagnetiche generate dalle cellule del corpo, stimolandolo ad autoregolarsi e ritrovare il proprio equilibrio energetico.

Per completare le proposte aperte al pubblico saranno effettuate sessioni di meditazione e si concluderà con un concerto di campane tibetane, antico strumento musicale diffuso in Asia, che attraverso suoni profondi e densi favoriscono la meditazione eliminando lo stress accumulato.

Anche per questa edizione verrà dedicato del tempo alla Solidarietà con l’illustrazione del Progetto Bambini Cambogia a cura di Roberto Tartaglia che dal 2019 ha attivato una raccolta fondi a favore della “Casa Kilt”, piccola comunità a Siem Reap, che ospita bimbi orfani, abbandonati dai genitori oppure con gravi problemi famigliari. La struttura è stata aperta nel 2009 da Seu Bel Muy, un ragazzo cambogiano che, a causa di una mina inesplosa, ha perso una gamba in giovanissima età. Con le some raccolte negli anni si sono potuti acquistare cibo, bombole del gas e altro materiale di grande utilità, garantendo ai bambini pasti abbondanti e sostanziosi inoltre si è provveduto al rifacimento del tetto della casa, all’acquisto di letti, materassi e zanzariere, alle spese di prima necessità, al pagamento di un insegnante per lezioni di inglese per tutti i bimbi e al posizionamento di un grande serbatoio di acqua potabile.

PROGRAMMA

Sabato 30 settembre

Ore 15.00 Workshop FENG SHUI con l’architetto Paola Croci

Ore 15.30 RIEQUILIBRIO meditazione con Mary Trusso

Ore 17.00 Meditazione sensoriale con Daniela Croci

Domenica 1° ottobre

Ore 10.00 Workshop VIAGGIO tra i 7 CHACKRA con Daniela Croci e Marta Costantini

Ore 14.30 Conferenza la MENOPAUSA NOSTRA ALLEATA con Mara Pavan

Ore 15.30 Progetto SOLIDALE BAMBINI CAMBOGIA con Roberto Tartaglia

Ore 16.30 BIORISONANZA con Concetta Magurno

Ore 17.00 MEDITAZIONE e DIGIUNO con Daniela Croci

Ore 18.00 Concerto CAMPANE TIBETANE

Le Organizzatrici Antonella Gagliardi e Sara Toniolo dell’Associazione Armonia hanno dichiarato: «Anche questa edizione si terrà in Villa Oliva, in quanto non potevamo pensare ad un’altra location nel Comune di Cassano Magnago paragonabile per storia e bellezza, per ricevere i visitatori e valorizzare il Ns. Territorio. Abbiamo scelto il claim “Un viaggio dalle radici al cielo per vivere al meglio il presente” perché vorremmo trasportarle, all’interno di un momento di felicità condiviso, i partecipanti attraverso una riflessione personale che possa far raggiungere la consapevolezza che la serenità è un ingranaggio fondamentale per affrontare il nostro quotidiano migliorando le relazioni e l’empatia verso il nostro Prossimo. Saremo qui ad accogliervi con la nostra sensibilità e il nostro spirito premuroso, insieme a tutti gli espositori e ai Professionisti che non aspettano altro che incontrare una nutrita platea di visitatori».