A 24 anni dalla sua costruzione, verrà consacrata sabato 30 la chiesa delle Bustecche a Varese

E’ già da 24 anni che la chiesa di santa Teresa di Gesù bambino, in via Carnia 159 a Varese, nel quartiere delle Bustecche, è in piena attività: con il suo grande oratorio con auditorium e la sua struttura circolare, è stata costruita tra il 1999 e il 2000 su progetto dell’architetto Giuliano Ballabio, ed è la più “giovane” chiesa di Varese.

Però, non aveva ancora ricevuto una vera e propria dedicazione solenne: avverrà, finalmente e ufficialmente, sabato 30 settembre 2023, con una messa presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. La funzione, che sarà concelebrata da ben 13 sacerdoti, avrà inizio alle 17 ed è prevista nell’ambito della festa patronale delle Bustecche. La cerimonia verrà trasmessa anche in streaming, sui canali social (Facebook e Youtube) della comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi, a cui la parrocchia appartiene.

Negli stessi giorni, e fino al 10 ottobre prossimo, resterà aperta la mostra fotografica dedicata a santa Teresa di Lisieux “Santa Teresa di Lisieux, immagini di una vita” allestita nelle sale dell’oratorio nel 150esimo anniversario della nascita e nel centenario della sua beatificazione, che gode del patrocinio del Comune di Varese.