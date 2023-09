A Besozzo una giornata alla prevenzione: visite cardiologiche gratuite

La sede di Besozzo del Centro Diagnostico Italiano dedica una giornata alla prevenzione, grazie all’impegno dei suoi cardiologi.

Prenotando telefonicamente al numero 02 – 48317300 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18.00) sarà possibile effettuare una visita cardiologica gratuita, completa di elettrocardiogramma, che verrà programmata nella giornata del 5 ottobre.

“L’elettrocardiogramma è uno strumento diagnostico con un ruolo fondamentale nella diagnosi, nel monitoraggio e nella gestione delle patologie cardiache. Diventa cruciale per alcuni gruppi di persone, ad esempio per chi ha una storia familiare di malattie cardiache, per i fumatori, gli ipertesi, i diabetici e per chi è in sovrappeso. Gli anziani corrono un rischio aumentato di sviluppare anomalie del ritmo cardiaco a causa dell’invecchiamento naturale del cuore e dei vasi sanguigni e l’ECG è una parte importante di una valutazione generale della loro salute cardiovascolare. Anche gli atleti e gli sportivi amatoriali non dovrebbero trascurare l’appuntamento con questo esame che può evidenziare tempestivamente patologie silenti e asintomatiche.” – spiega il dottor Maurizio Lunati, cardiologo del Centro Diagnostico Italiano.

Centro Diagnostico Italiano (CDI)

