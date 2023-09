A Bisuschio una notte di disinfestazione contro le zanzare: finestre chiuse e animali in casa

L’Amministrazione comunale di Bisuschio comunica che nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre – tra le 22 e le 4 del mattino – è in programma un trattamento di disinfestazione contro la zanzara e altri insetti dannosi, in particolare lungo i viali e nelle aree verdi pubbliche.

L’intervento, effettuato dalla ditta Ekonore, sarà condotto seguendo le linee guida di Regione Lombardia per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro la zanzara e per la salvaguardia degli insetti utili.

Si raccomanda ai cittadini di non stazionare nelle aree interessate dall’intervento e nelle aree limitrofe durante il trattamento, e di tenere chiuse porte e finestre nella fascia oraria in cui sarà eseguita la disinfestazione. Anche gli animali domestici dovranno essere salvaguardati tenendoli in casa.