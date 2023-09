A Brenta tutti musicisti con la “Body music”

Esiste uno strumento musicale che ciascun essere umano ha a disposizione per creare musica? A questa domanda MusiCuvia risponderà domenica 24 settembre presso il meraviglioso parco S. Quirico di Brenta, con un esperimento collettivo, cui siamo tutti invitati: utilizzare l’intero corpo come originale strumento dotato di una musicalità propria, svelando che, oltre ad essere molto divertente, la pratica della body music gioca un ruolo essenziale nel nostro benessere.

Stefano Baroni, musicista, educatore, e grande esperto mondiale della Body Music, con la partecipazione del Junior Coro Valcuvia, ci guiderà in un’esperienza collettiva e partecipativa semplice e divertente, esplorando il ruolo dei ritmi e delle armonie naturali del corpo, della voce e la loro interazione.

“La body music è uno strumento estremamente utile per formare e consolidare da una parte una consapevolezza ritmica, dall’altra sicurezza e coordinazione corporea, andando a lavorare dunque sull’autostima e sulla capacità di attenzione e concentrazione” ci spiega l’ecclettico musicista. La Body Percussion, infatti, è una tecnica sorprendente che permette di sperimentare gli elementi musicali come la pulsazione, il metro ed il ritmo per allenare la mente, ma soprattutto è uno strumento prezioso per rafforzare la relazione e l’aggregazione all’interno del gruppo. A coinvolgerci maggiormente in questa particolare esperienza collettiva ci penseranno i preadolescenti coristi del Junior Coro Valcuvia, che nei tre giorni precedenti avranno completato uno stage con stesso Baroni in una full immersion di musica e movimento. Tutti sono invitati a partecipare attivamente, dai 2 ai 100 anni! Saranno presenti anche i Piccoli Cori Valcuvia diretti da Margherita Gianola e i ragazzi dell’Associazione Boom di Brenta, la quale darà la possibilità ai più piccoli di completare il pomeriggio con giochi di gruppo per finire con una appetitosa merenda. L’evento, che si svolgerà comunque in un’area coperta del parco, è ad ingresso gratuito, così come per tutti gli eventi di MusiCuvia, in quest’occasione sostenuta anche dalla stessa Associazione Boom di Brenta e dall’Associazione Culturale Valcuvia di Azzio.

Fondata da Andrew Jolliffe, Margherita Gianola e Adalberto Riva, con l’appoggio dell’Associazione Momenti Musicali, MusiCuvia è sostenuta da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità Montana Valli del Verbano, Associazione Culturale Valcuvia, quattro Comuni della Valcuvia oltre che da diverse altre associazioni locali e sponsor privati.

Per la rassegna MusiCuvia, gli eventi continuano il 14 ottobre nella antica e splendida chiesa di S. Quirico di Brenta con Simone Libralon, violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi che ci farà riscoprire brani da Telemann a Britten.

E poi, fino a Natale, altri ancora saranno gli appuntamenti per ancora soddisfare tutti i nostri gusti.

Stefano Baroni è Drum Circle Facilitator, esperto di Body Music e Circular Music, educatore, chitarrista e pianista. Negli anni trova il suo focus nell’improvvisazione libera e strutturata e nulla musica circolare, che utilizza in contesti che vanno dalla formazione al community e team building, dalla salute mentale ai contesti aziendali, dalla didattica ai progetti sociali e di inclusione. Dal 2017 collabora con l’Università di Bologna come docente per il corso di alta formazione in Vocologia Artistica ed ha facilitato Drum Circles per dei più importanti festival jazz italiani, Umbria Jazz e Time in Jazz; oltre a lavorare in tutta Italia ha condotto workshops in UK, Svezia, Spagna, Malaysia e India. Sotto la guida della sua direttrice Margherita Gianola, il Junior Coro Valcuvia, formato da ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, è stato invitato a cantare in numerose città d’Italia, come Verona, Bergamo, Trento e Venezia. A Roma hanno cantato per il Papa nella Sala delle udienze del Vaticano e nel giugno scorso hanno partecipato a Longarone all’evento in ricordo dei 60 anni dal disastro del Vajont insieme ad altri 500 giovanissimi coristi. In Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

BODY MUSIC FOR YOU ALL! Con STEFANO BARONI ed il CORO JUNIOR VALCUVIA

Brenta, Parco San Quirico (al coperto), domenica 24 settembre alle ore 16.00

Per informazioni: Andrew Jolliffe 338 863 70 72 – andrew@musicuvia.com Adalberto Maria Riva 335 818 79 85 – amriv@libero.it Margherita Gianola 347 1493582 – margheritagia@gmail.com musicuvia@gmail.com www.musicuvia.com