A Busto Arsizio e Castellanza il circuito di mostre “Della Natura e dell’Arte”

Anche Castellanza entra nel circuito di mostre DELLA NATURA E DELL’ARTE. La rassegna – giunta alla quarta edizione – si svolge dal 10 settembre al 29 ottobre 2023 tra Busto Arsizio e Castellanza ed è organizzata da Cristina Moregola Gallery, A&A Studio Legale e Fondazione Bandera per l’Arte e, da quest’anno, anche dal Comune di Castellanza.

Ideata come progetto d’arte contemporanea dedicato alla natura, all’ambiente e alla sostenibilità, Della Natura e dell’Arte si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ad un’etica di responsabilità ambientale con un circuito espositivo e culturale di cinque mostre e tre incontri di approfondimento. La tematica affrontata in questa quarta edizione ruoterà intorno alla parola ridurre, dal latino reducĕre ossia ricondurre. Sempre più urgente è pensare ad una nuova modalità di produzione, utilizzo e consumo delle risorse siano esse alimentari, energetiche, ambientali che possa ricondurre la vita, le scelte e le azioni ad una situazione di rispetto del nostro pianeta.

CASTELLANZA

A Castellanza negli spazi della Biblioteca Civica si terrà la mostra fotografica di Paolo Minioni LA MEMORIA DEL FIUME che verrà inaugurata Sabato 16 Settembre alle ore 18.30. Fotografo professionista con una costante personale ricerca sui temi della natura, Minioni porta nella rassegna un racconto del Fiume Toce, da lui quotidianamente vissuto e di cui è profondo conoscitore. Con un allestimento diversificato il progetto della mostra ha previsto due sezioni. La prima presenta immagini d’archivio risalenti al 2000, anno in cui vi fu un’importante esondazione del fiume che allagò il territorio fino ad una altezza di 2 metri lasciando evidenti tracce sulla vegetazione; la seconda offre uno sguardo onirico sul fiume. Sogno e realtà si incontrano in una riflessione per immagini che porta in primo piano la drammatica situazione dei cambiamenti climatici, da tutti noi ultimamente vissuti, e delle sue dirette conseguenze sull’ambiente. La scelta della tematica è stata guidata anche dalla ricorrenza della Giornata Mondiale dei Fiumi, celebrata quest’anno domenica 24 settembre e istituita nel 2005 per promuovere la conoscenza dei corsi d’acqua e della loro conservazione.

Sempre a Castellanza Venerdì 6 Ottobre, alle ore 21, la Biblioteca Civica di Castellanza ospiterà il Circolo Legambiente BustoVerde per un incontro moderato dalla presidente Paola Gandini che vedrà la partecipazione della psicologa Luisa Ghianda con un intervento intitolato Perché compriamo più di quello che ci serve, della giornalista Marinella Correggia per la presentazione della sua pubblicazione Rifiuti addio, perché prevenire è meglio che riciclare e dell’architetto Marco Zanini per un focus sull’architettura dal titolo Città come miniere – cultura del riuso in architettura.

«Con convinzione Castellanza è entrata nel circuito di mostre legate alla IV edizione della Rassegna “Della natura e dell’Arte” – spiega l’Assessore alla Cultura della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi -. Si tratta di un progetto interessante che punta a sottolineare il ruolo sociale dell’arte. Infatti, le cinque mostre e i relativi seminari di approfondimento che oggi sono stati presentati vogliono stimolare un dibattito, suscitare riflessioni, educare le coscienze attorno al tema della sostenibilità ambientale. In particolare la Sala conferenze della Biblioteca civica castellanzese è stata scelta per ospitare un progetto di ricerca del fotografo Paolo Minioni dedicato ai fiumi. Del resto la mostra viene ospitata in un edificio storico che sorge sulle sponde dell’Olona e nel periodo in cui cade l’annuale Giornata mondiale dei Fiumi (24 settembre)».

BUSTO ARSIZIO

Nella città di Busto Arsizio la rassegna si sviluppa nella sede di A&A Studio Legale dove viene presentata la mostra Mafric, un progetto fotografico di Francesca Bianchini ideato per documentare il lavoro della manifattura etica Il Filo colorato, capofila nella città di Milano di un ambizioso progetto di sartoria sociale e sostenibile, avviato da Giovanni Lucchesi presidente della sartoria con alle spalle una importante esperienza nella cooperazione internazionale. Dalla considerazione che l’industria tessile è uno dei settori più critici sia per quanto riguarda i lavoratori sia per i dannosi effetti sull’ambiente, Lucchesi ha scelto di basare l’intera produzione sui principi di etica e sostenibilità, supportando persone fragili alle quali vengono offerte opportunità di lavoro che possano dare loro non solo un salario ma anche una condizione di dignità come diritto fondamentale di ogni persona e sviluppando l’intera produzione sui principi dell’economia circolare e su dinamiche di riciclo e upcycling, dove a materiali usati viene data nuova vita tramite un processo produttivo che riduce al minimo ogni tipo di scarto e di rifiuto.

Il circuito espositivo prosegue negli spazi della Fondazione Bandera per l’Arte con le mostre Francesco Ciavaglioli Innatura e Alessio Barchitta Panacea. Il titolo della mostra di Francesco Ciavaglioli, Innatura, evoca un doppio senso di concetti opposti in continuo dialogo nel lavoro dell’artista. Se il termine In natura è da intendersi come tutto ciò che consideriamo naturale, il suo contrario Innatura introduce l’idea di Innaturale e di tutto ciò che è artificiale, sintetico, tecnico e tecnologico. I due concetti opposti, uniti da questo neologismo, descrivono la raccolta di opere selezionate e il modo in cui vengono esposte. Il profondo interesse dell’artista per il rapporto uomo e natura, rappresentato nei lavori in mostra da frammenti di giardini che si sviluppano come paesaggi seriali, si incrocia in fase di allestimento con un materiale sintetico. Le opere sorrette da strutture realizzate in EPS (poliestere espanso sintetizzato) creano una sorta di “Wunderkammer sintetica” fatta di materiali eterogenei dove naturale e artificiale coesistono. Con la mostra Panacea, un progetto espositivo presentato nel febbraio 2023 presso il Museo dell’Antica Farmacia Cartia, Scicli (RG), Alessio Barchitta racconta attraverso un intervento site specific i tredici anni lontani dalla Sicilia, sua terra di origine. Ai tredici anni corrispondono tredici sculture in argilla cruda della sua gamba destra adagiate su un manto erboso formato da tredici specie di piante medicinali raccolte dall’artista e utilizzate anche come balsamo per ricostruire le fratture della creta. Un progetto pensato non esclusivamente per ridurre la distanza affettiva e geografica ma anche per ricondurre idealmente ad una condizione originaria di comprensione delle potenzialità curative della natura e delle piante.

Nell’ambito della rassegna Patrizia Novello è l’artista presentata dalla galleria Cristina Moregola con la mostra Come si adagia sulla terra. Le opere selezionate sembrano racchiudere le differenti forme primigenie attraverso le quali la natura si manifesta sulla terra: dal meraviglioso regno animale alla varietà delle specie botaniche, dalle profondità del mondo minerario all’immensità del cielo, tutto fa pensare nelle opere dell’artista ad una ideale ricostruzione delle leggi matematiche che regolano la vita del pianeta. Con un tratto lieve e lirico Patrizia Novello riesce a rendere evidente quanto poeticamente si rivela l’universo.

Ad accompagnare le mostre d’arte contemporanea la rassegna propone alcuni incontri di approfondimenti tematici. Oltre a quello previsto a Castellanza, a Busto Arsizio si parlerà di Cinema e Natura alla Fondazione

Bandera per l’Arte domenica 1 ottobre alle ore 18.00 con Andrea Chimento e Paolo Parachini della giornata giornalistica longtake con Incontri alla fine del mondo: il cinema di Werner Herzog. A chiudere la serie degli approfondimenti domenica 15 ottobre alle ore 16.30 nella galleria Cristina Moregola, Alessandro Solbiati, compositore e docente di composizione all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, racconterà della costante presenza della natura nella musica con un incontro intitolato Descrizione, allusione, evocazione, trasfigurazione: così la musica ha guardato e guarda alla natura.

MOSTRE

Patrizia Novello

Come si adagia sulla terra

Cristina Moregola Gallery

Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio (Va)

Da giovedì a domenica dalle 16.00 alle 19.00

Alessio Barchitta

Panacea

Fondazione Bandera per l’Arte

Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio (Va)

Da giovedì a domenica dalle 16.00 alle 19.00

Francesco Ciavaglioli

Innatura

Fondazione Bandera per l’Arte

Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio (Va)

Da giovedì a domenica dalle 16.00 alle 19.00

Francesca Bianchini e Sartoria sociale Il filo colorato

Mafric

A&A Studio Legale

Via Benvenuto Cellini 22, Busto Arsizio (Va)

Da lunedì a sabato dalle 15.00 alle 18.00

Paolo Minioni

La Memoria del fiume

Biblioteca Civica di Castellanza

Piazza Castegnate 2, Castellanza (Va)

Da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Inaugurazione sabato 16 settembre ore 18.30

INCONTRI

DOMENICA 1 OTTOBRE ore 18.00

Incontri alla fine del mondo: il cinema di Werner Herzog

A cura della testata giornalistica Longtake con Andrea Chimento e Paolo Parachini

Fondazione Bandera per l’Arte

Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio

VENERDI’ 6 OTTOBRE ore 21.00

All you need is less

A cura del Circolo Legambiente BustoVerde con interventi di

Luisa Ghianda, psicologa

Perché compriamo più di quello che ci serve

Marinella Correggia, giornalista

Rifiuti addio, perché prevenire è meglio che riciclare

Marco Zanini, architetto

Città come miniere – cultura del riuso in architettura

Modera l’incontro la presidente del Circolo Legambiente BustoVerde Paola Gandini

Biblioteca Civica di Castellanza

Piazza Castegnate 2, Castellanza (Va)

DOMENICA 15 OTTOBRE ore 16.30

Descrizione, allusione, evocazione, trasfigurazione: così la musica ha guardato e guarda alla

natura Conduce l’incontro Alessandro Solbiati, compositore e docente di composizione all’Accademia di

Santa Cecilia di Roma

Cristina Moregola Gallery

Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio

INFORMAZIONI

Fondazione Bandera per l’Arte

info@fondazionebandera.it – T. 0331 322311

Cristina Moregola Gallery

info@cristinamoregolagallery.com, 340 8670647

A&A Studio Legale – Chiara Greco

chiara.greco@albeeassociati.it 0331 639176