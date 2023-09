A Busto Arsizio la seconda edizione di “Passi, voci, sguardi: luoghi di memoria e cultura”

Dopo l’iniziativa “Voci e parole tra i banchi di scuola”, che ha coinvolto i bambini della Scuola primaria e gli anziani de “La Provvidenza” in un incontro intergenerazionale durante le celebrazioni dei 120 anni della fondazione delle Scuole Manzoni, proseguono gli appuntamenti di “Passi, Voci, Sguardi” con “Na spassegiaa : Passi, voci, sguardi: luoghi di memoria e cultura”

Nelle mattinate del 4 – 9 e 11 ottobre, con il coinvolgimento delle classi IV della Scuola Primaria Manzoni, tre passeggiate dedicate a bambini ed anziani per ricercare in città luoghi di memoria, cultura e relazione con l’accompagnamento dell’Arch. Carlo Valentini.

Con partenza da Piazza Manzoni alle ore 10.00, la passeggiata si concluderà presso la Biblioteca Comunale G.B. Roggia con un laboratorio di dialogo e riflessione a cura di Propositi di Filosofia e Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome.

L’invito a partecipare è aperto a tutti, è gradita la conferma dell’iscrizione alla mail auserbustoarsizio@gmail.com

All’interno di questo percorso che intende portare sguardi e riflessioni sul rapporto tra scuola e città, un invito aperto a ciascuno a raccogliere i propri ricordi sulla scuola in un piccolo scritto. Gli scritti raggiungeranno i bambini della Scuola Primaria e andranno a comporre una piccola mostra itinerante che raccoglierà racconti ed esperienze come ulteriore occasione di memoria e dialogo.

Per l’occasione, fino al 15 ottobre, la mail di Auser – auserbustoarsizio@gmail.com – e la casetta delle lettere in via Volta 5, si trasformeranno nel punto di raccolta dei “Ricordi ad Inchiostro”.