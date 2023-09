A Busto Arsizio un convegno per l’assistenza alla disabilità: il tema dell’affetto e della sessualità

La Cooperativa Sociale Progetto98, da anni impegnata nei servizi a persone con disabilità acquisita e nel supporto ai loro caregiver, è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per la partecipazione al convegno “Dalla testa al cuore – Affettività e sessualità nella cerebrolesione acquisita“. L’evento avrà luogo il 6 ottobre presso la sala Tramogge di Busto Arsizio, dalle 8.30 alle 13.30. Questo incontro è destinato ad operatori sociali, sanitari, medici, care giver e a chiunque sia sensibile all’argomento. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2023 all’indirizzo cooperativa@progetto98.it o tramite Eventbrite (https://bit.ly/3PqUmad) per chi voglia acquisire anche i crediti ECM. La sessualità è un aspetto intrinseco della natura umana, e le persone con disabilità acquisita affrontano sfide uniche riguardo alla sfera sessuale.

L’adattamento a una nuova realtà, le variazioni fisiche e psicologiche, e il bisogno di affrontare pregiudizi culturali possono rendere complessa la navigazione dell’intimità e della sessualità. In questo evento, esploreremo alcuni aspetti della sessualità nella disabilità acquisita, basandoci su fonti scientifiche, esperienze e prospettive di operatori ed esperti nel campo.

Intervengono Dott. Simone Turati, Psicologo, Neuropsicologo e Psicoterapeuta: “Sessualità e disabilità acquisita: un viaggio di intimità e sfide” Dott.ssa Marina Franzetti, Psicologa e Psicoterapeuta: “Il punto di vista del coniuge caregiver” e Dott. Flavio Belotti, Educatore Professionale e Assistente Sociale Dott.ssa Martina Pellizzon, Educatrice Professionale Dott. Marco Bonetti, Educatore Professionale Dott.ssa Valentina Zanetello, Assistente Sociale: “L’arte della cura: i casi clinici che ci insegnano di più” Moderatore: Dott.ssa Sara Gornati, Assistente Sociale.

Il convegno conta sul patrocinio del Comune di Busto Arsizio, sulla collaborazione della Fondazione Cesare Carabelli e sul contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto. Invitiamo tutti gli interessati a pendere parte al convegno: condivideremo conoscenze e prospettive fondamentali sulla sessualità nelle persone con cerebro lesione acquisita. Sarà un’occasione per arricchire la comprensione di questa tematica cruciale e promuovere una conversazione aperta e inclusiva. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.progetto98.it L’iscrizione è obbligatoria entro il 30 settembre 2023 tramite mail acooperativa@progetto98.it Il convegno è gratuito, salvo per crediti ECM. Solo per ECM: pagamento quota €.15,00 tramite EVENTBRITE dal 1° settembre 2023. Gli accreditamenti sono in numero limitato e saranno concessi in base all’ordine di iscrizione.