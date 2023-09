A Busto ritorna la magia del concerto all’alba in occasione dell’equinozio d’Autunno

Ritorna la magia del Concerto all’Alba in occasione dell’Equinozio d’Autunno venerdì 22 settembre alle ore 6.30 sul palcoscenico outdoor del parco di Villa Ottolini Tosi, Via Volta 4, Busto Arsizio.

L’abbraccio di tre secolari Cedri del Libano, dalla chioma con tipico portamento a candelabro, accoglierà la suggestione delle melodie dell’arpa celtica di Rossana Monico, nota musicista e interprete di grande valore artistico, insieme a tutti coloro che vorranno vivere un’esperienza d’ascolto nuova.

Un incontro musicale patrocinato dalla Città di Busto Arsizio per salutare definitivamente l’Estate 2023, stagione accolta con grande entusiasmo dal pubblico intervenuto per il Solstizio il 21 giugno scorso, e l’attesa della nuova stagione, l’Autunno, in occasione dell’Equinozio, il momento astronomico in cui il circolo di illuminazione passa per i due Poli, quando il Sole sta allo Zenit dell’Equatore e la notte e il giorno hanno la stessa durata.

Quando la Natura si addormenta, i sogni si risvegliano e il nuovo giorno assume il valore di un addio e di un “saluto” all’autunno in arrivo, con le sue luci, i suoi colori, le sue calde atmosfere.

Non sorprende che l’uomo celebri da millenni questi momenti di passaggio associati a buio e luce, morte e rinascita, miti e riti in tutto il mondo. L’incanto delle sonorità cristalline, penetranti e pure dell’arpa celtica giungeranno come una carezza per l’animo dell’ascoltatore in sintonia con l’ambiente e lo spazio. Al termine un caffè e dolce insieme, sulla terrazza della villa, per poi ributtarsi nella frenesia del quotidiano.

Diplomata anche in fagotto, Rossana Monico, milanese di nascita, inizia lo studio dell’arpa sotto la guida di Elena Cosentino, in seguito con Enrico Deuron, Grainne Hambly, Jochen Vogel, Dominique Bouchaud, Rachel Hair per citarne alcuni, approfondendo soprattutto la musica e la tecnica irlandesi. Vanta collaborazioni con artisti come Tristan le Govic e Vincenzo Zitello partecipando a festival arpistici internazionali. Ha inciso con la Celtic Harp orchestra quattro cd “Got the Magic”, “The Myst”, “Tale of the Fourth” e “Three Letters to the Moon”. Numerose le performance con musicisti quali Mattia Vierzi, sassofonista, Paolo Albergoni, chitarrista. Dal 2017 intraprende un progetto di ricerca RossarArpa incentrato sulla ricerca di sonorità originali in un repertorio che spazia dal tradizionale delle aree celtiche al rock e metal in acustico.

In caso di pioggia il concerto si terrà nel salone della villa.

Ingresso € 10,00 comprensivo della colazione, prenotazioni su OOOH.EVENTS

Info: tel 0331635255 / email amrossini.info@gmail.com / sito www.amrossini.com