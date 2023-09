A Cardano al Campo lo spettacolo teatrale “Di Acqua e di Terra”

Per il festival itinerante “Terra e Laghi”, sabato 23 settembre in sala Pertini lo spettacolo di e con Lucilla Giagnoni con le musiche di Paolo Pizzimenti

Arriva a Cardano al Campo il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. L’appuntamento è per sabato 23 settembre (ore 21.00) alla sala Pertini per lo spettacolo “Di Acqua e di Terra” di e con Lucilla Giagnoni e con le musiche di Paolo Pizzimenti.

“Di Acqua e di Terre” è un canto che ci fa scivolare come acqua nel letto del racconto del libro della Genesi, di Noè e del diluvio universale. Seguendo il percorso di una goccia d’acqua scaturita da un monte, in cascate, fiumi, nella città -lago, fino al suo arrivo al mare, da Lalla Romano, per Alvaro Mutis, Sergio Givone, Italo Calvino, Leonardo da Vinci, Luciano Folgore, gli esperimenti giapponesi sulla memoria dell’acqua e racconti di scrittrici adolescenti dei miei laboratori arriveremo anche alla grande poetessa premio Nobel Wislawa Szymborska.

Per l’occasione, brani tratti dal libro di Greta Thumberg, The Climate Book, intorno a testimonianze di migranti, spinti dalla mancanza di acqua. E anche se noi umani, nei corso dei millenni, abbiamo segnato i nostri confini con le acque dei fiumi, l’acqua, questa forza benefica e devastante della Natura, è capace di insinuarsi oltre ogni confine. Ma proprio la mancanza d’acqua, che è il primo effetto drammatico della crisi climatica, oggi porta milioni di esseri umani ad abbandonare le loro terre e a cercare di superare i confini, ricreando nuove geografie e forse dando forma a nuove terre e a nuovi modi di vivere.

