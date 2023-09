A Castellanza “La Festa dello Sport”: il 16 settembre stand e dimostrazioni

Sabato 16 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 24.00 presso il viale Lombardia e la Corte del Ciliegio, nel rione di Castegnate, la Pro Loco di Castellanza, con il patrocinio della Città di Castellanza, organizza la manifestazione “LA FESTA DELLO SPORT”.

La Festa dello Sport, in collaborazione con le associazioni sportive, sarà l’occasione per visitare gli stand allestiti per bambini ragazzi e adulti con la possibilità di provare a cimentarsi in qualche sport. Un’occasione imperdibile per conoscere le numerose associazioni sportive del territorio dagli sport più praticati quali calcio, basket o pallavolo, a quelli meno diffusi ma altrettanto importanti, dal ballo hip hop al tennis da tavolo, dal tchoukball al karate e molti altri. Chi avrà la costanza di provare tutti gli sport disponibili riceverà una gradita sorpresa.

L’Amministrazione Comunale, per voce del Sindaco Mirella Cerini e del consigliere delegato allo sport Gigi Croci, coglie l’occasione per ringraziare la Pro Loco per l’organizzazione della manifestazione che è ormai diventata un appuntamento annuale costante e tutte le realtà sportive del territorio per la loro disponibilità ed impegno nel promuovere l’attività sportiva indispensabile per il benessere fisico e mentale di ragazzi e adulti. Sarà operativo per tutto il periodo della manifestazione un punto di ristoro a cura della Pro Loco per cenare in compagnia.