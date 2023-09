A Ferno la scuola primaria si presenta rinnovata al primo giorno di scuola

Una scuola pulita, ordinata e rinfrescata al suo interno. Si sono conclusi i lavori di restyling all’interno della scuola primaria “Monsignor Bonetta” di Ferno, che nella mattina di lunedì 11 settembre ha riaccolto gli alunni fernesi. L’Amministrazione Comunale ha impegnato un pacchetto di oltre 100mila euro per cambiare tutta la pavimentazione del piano terra, ma anche per sostituire le porte, imbiancare corridoi e aule e per rifare i bagni. Grazie a un contributo finalizzato all’efficientamento energetico, del valore di altri 100mila euro circa, sono anche stati sostituiti i serramenti più vetusti. I lavori, avviati subito dopo la chiusura estiva delle scuole, sono stati ultimati all’inizio di settimana scorsa, con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale e del personale scolastico.

«Da diversi anni – ha detto il sindaco con delega alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici Sarah Foti– non si metteva mano alla scuola primaria, motivo per cui abbiamo ritenuto utile e necessario intervenire per dare una rinfrescata a pavimenti, muri, porte, bagni e infissi. Si tratta di un primo lotto di lavori che proseguiranno la prossima estate con l’imbiancatura e il rifacimento della pavimentazione del secondo piano per, poi, passare, non appena sarà possibile, alle facciate esterne».

Fondamentale in questi mesi il lavoro svolto dall’ufficio tecnico comunale per fare in modo di consegnare a studenti e insegnanti l’edificio pronto per l’avvio delle attività scolastiche. Provvidenziale anche l’apporto di un gruppo di genitori volenterosi che, coordinati dal consigliere comunale Massimiliano Guidi, sabato mattina si sono ritrovati a scuola, insieme ad alcune e alcuni insegnanti e alle nostre insostituibili collaboratrici scolastiche, per dare la svolta finale al riassetto degli interni. Mamme e papà hanno ripulito, riordinato e ricollocato mobili, banchi e sedie nelle aule, senza lasciare nulla al caso.

«Siamo orgogliosi e soddisfatti – ha dichiarato la Prima Cittadina fernese – di essere riusciti a rendere più bella, più accogliente e confortevole la nostra scuola. Anche in questo caso unire le forze ha fatto la differenza. Un immenso grazie va a tutti coloro che hanno collaborato; non ultimi le mamme e i papà che si sono resi disponibili ad aiutare e, chissà mai, anche nell’ottica di un primo passo verso la ricostituzione del comitato genitori di Ferno«.

Manca infine qualche ritocco per rendere definitiva anche la riconsegna della palestra della scuola primaria. Un progetto voluto dalla precedente amministrazione che ha visto un impegno economico di oltre un milione di euro e che ha consentito letteralmente di raddoppiare le dimensioni originarie dell’edificio. In via di ultimazione anche i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto della palestra delle scuole medie. Un progetto interamente finanziato da un contributo statale che vuole essere l’inizio di un percorso di efficientamento energetico.