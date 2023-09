A fuoco il tetto della pista da ghiaccio di Biasca, evacuati la scuola media e il centro professionale

Allarme incendio a Biasca, nel distretto di Riviera in Canton Ticino, dove questa mattina, poco dopo le 12,30 ha preso fuoco il tetto della pista di ghiaccio in Stradone Vecchio Sud.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre valli Soccorso e gli operatori del Corpo pompieri di Biasca.

Le fiamme sono circoscritte al tetto e non si registrano feriti, anche se un pompiere ha accusato un malore ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per controlli.

A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione della locale scuola media e del Centro professionale. A causa del denso fumo sprigionatosi dall’incendio, le autorità hanno raccomandato ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre e spente la ventilazione e l’aria condizionata in zona.