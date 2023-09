A Gallarate arriva la Giornata dello Sport, in piazza 55 associazioni e tante discipline diverse

È davvero un bel “catalogo” di attività sportive, quello che verrà proposto sabato 16 e domenica 17 settembre dalla Giornata dello Sport di Gallarate, promosso dal Comune – Assessorato alle Attività Formative, in collaborazione con tutte le realtà sportive del territorio.

«Una settimana sempre più ricca e con sempre maggiore partecipazione, quest’anno con la presenza di 55 associazioni diverse» dice l’assessora Claudia Mazzetti, che ha seguito l’iniziativa. «Aggregazione, socializzazione, amicizia e benessere fisico: lo sport ha la stessa importanza educativa della scuola. Ci crediamo con questa giornata e anche con le tariffe agevolate che il Comune rende possibile in collaborazione con tante associazioni» (quest’anno sono state un centinaio le richieste di adesione all’iscrizione gratuita).

Ad aprire il weekend di sport c’è venerdì sera «la novità della festa in piazza anni Novanta, con Thomas Valentino», annuncia Mazzetti. Sabato mattina sarà poi allestita tutta l’area espositiva: «Abbiamo dovuto usare ogni centimetro di piazza Garibaldi, piazza Libertà e corso Italia»

«La dislocazione quest’anno ha cercato di mettere le diverse discipline una vicina all’altra, per aiutare le persone a orientarsi tra le diverse proposte» continua il sindaco Andrea Cassani. Così ad esempio in piazza Garibaldi ci saranno le società di ginnastica, gli sport di combattimento, le palestre, le realtà del pattinaggio, l’equitazione; in via Turati ci saranno gli sport invernali, di fianco a San Pietro le realtà di danza, in piazza Libertà diverse discipline tra cui pallamano, basket, padel, ping-pong, in corso Italia calcio, ciclismo, pallavolo.

Dal Comune il ringraziamento al comitato guidato da Fabio Restelli e a Giorgio Fioretti per l’allestimento tecnico e l’animazione musicale alla GallaRunTen.

A completamento dell’offerta sono previste anche otto attività nei parchi cittadini: Parco Bassetti, di via delle Rose, Arcobaleno a Cascinetta, Parco del Ticino, Parco di via Trombini. Lezioni di pattinaggio in via Dalla Chiesa, incontri per le scuole al Centro Ippico San Martino a Crenna, lezioni gratuite al Life Village e ad H2O in via Benedetto Croce.

La corsa non competitiva GallaRunTen propone due percorsi, quest’anno il percorso lungo si spingerà fino alla Boschina (qui l’articolo specifico).