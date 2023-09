A Gallarate i fondi per il sostegno agli affitti sono esauriti

A Gallarate i fondi a sostegno degli affitti sono esauriti, già erogati sulle domande nel 2022. Un dato che è emerso da una polemica social e che viene chiarito dall’assessore Chiara Allai, delegata al sociale.

«I fondi sono di Regione Lombardia e vengono erogati sulla base di un bando 2022. Noi abbiamo già utilizzato i fondi per far fronte a tutte le domande ricevute: i fondi erano relativi al 2022 e 2023 e dunque risultano oggi esauriti».

Lo strumento, con fondi regionali, era già stato attivato nel 2020 e 2021, in quest’ultimo caso ad esempio i fondi ammontavano a 180mila euro.

Il bando affitti consentiva un accesso agevole alle famiglie a basso reddito (e non proprietarie di casa) e non ha un vero e proprio sostituto, una volta esauriti i fondi regionali.

Restano invece altri strumenti: «C’è ad esempio il bando per la morosità incolpevole, che però – ammette l’assessore – ha criteri molto restrittivi che vanno verificati».

Altro capitolo sono invece i fondi “emergenziali”, per affrontare situazioni di particolare gravità: «Abbiamo i fondi dell’Ufficio Nazionale Politiche Sociali, che vengono usati dai servizi sociali per fare fronte alle emergenze abitative». Che restano piuttosto frequenti, come in ogni Comune e soprattutto nelle città, in particolare per i minori.