A Gorla Maggiore corsi di rianimazione e uso del defibrillatore per tutti i cittadini

Il Comune di Gorla Maggiore organizza tre corsi di corsi di formazione BLSD per l’utilizzo del defibrillatore e la rianimazione cardiopolmonare, rivolti a tutti i cittadini.

Il primo corso è in programma il 3 e 4 ottobre in Sala Carnelli, in via Toti 5.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Gorla Maggiore nel cuore, il tempo è vita”, sviluppato dall’assessorato ai Servizi sociali, salute e famiglia e ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei DAE, i defibrillatori recentemente installati nei luoghi pubblici e presenti su tutto il territorio comunale, la conoscenza della rianimazione cardiopolmonare e delle manovre di primo soccorso.

Il progetto si avvale della collaborazione di Cislagocuore, nota realtà associativa del territorio che fa della formazione sul primo soccorso e la defibrillazione la propria “mission”. Una collaborazione che avrà durata quadriennale, con l’obiettivo di formare il maggior numero di persone per far sì che in caso di emergenza ci possa essere sempre qualcuno capace di usare il defibrillatore.

Il percorso formativo sarà costituito da due distinti corsi, che si terranno nel mese di ottobre e di novembre in orario serale; ciascun corso prevede sia la formazione teorica (il martedì), che la formazione pratica (il mercoledì), con l’impiego di un manichino e di un simulatore DAE per riprodurre le manovre apprese.

I corsi sono gratuiti e dedicati ai cittadini residenti e alle associazioni gorlesi, e al termine del corso verrà rilasciata la certificazione di operatore laico BLSD. Inoltre, per coloro che devono rinnovare la certificazione e mantenere le capacità e le competenze già acquisite, è previsto anche un corso di retraining (nel mese di novembre) dedicato ai cittadini e ai volontari delle associazioni sportive, sociali e culturali del territorio comunale.

«Altra importante novità è la promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza, a partire dalla scuola – spiega l’assessore alla Cultura Susy Pozzato – Gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno coinvolti in un Mass training BLSD, con l’obiettivo di formare i nostri giovani nelle pratiche di primo soccorso e sensibilizzare le nuove generazioni alle buone pratiche per promuovere la cultura della salute. Questi incontri rientrano nel percorso educativo che ritengo fondamentale per una crescita consapevole dei giovani e per promuovere la cultura della solidarietà verso il prossimo e la cultura dell’emergenza, già trattata con le giornate organizzate con la Protezione civile di Gorla Maggiore sul rischio terremoto, incendio e idrogeologico nel corso di quest’anno».