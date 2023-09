A Induno Olona nasce un nuovo giardino per il centro ricreativo Rebelot

Nuovi spazi per gli anziani (ma non solo) di Induno Olona che da venerdì potranno godersi un po’ di tempo all’aria aperta nel giardino del centro civico ricreativo Rebelot di via Piffaretti, ricavato nella sede dell’ex Soms acquisita alcuni anni fa dal Comune.

Venerdì 8 settembre l’inaugurazione, con la possibilità – a partire dalle 19,30 – di gustare un risotto in compagnia, cucinato dal sindaco Marco Cavallin che per l’occasione si metterà ai fornelli insieme ai cuochi della Pro loco.

«Il nuovo spazio, che idealmente “battezzeremo” con un risotto offerto ai nonni di Induno, sarà nei nostri auspici un ulteriore luogo di incontro tra generazioni, visto che entro l’anno prossimo sarà terminata la ristrutturazione del primo piano dello stabile, che destineremo ad aula studio della biblioteca – dice Cavallin annunciando l’inaugurazione – Il giardino potrà ospitare dunque giovani studenti e i nonni del Rebelot, favorendo uno scambio prezioso di esperienze e punti di vista. In questi anni sono stati diversi i luoghi che abbiamo progettato e supportato con questa filosofia: penso al Parco delle Rose di Asfarm o ai Giardini della Stazione, con il parco giochi inclusivo e il campo di bocce».

Dalle 19 ci sarà anche musica dal vivo. L’invito è aperto a tutti, in particolare agli over 65.

Qui la locandina