A Induno Olona un annullo filatelico per i 140 anni di Luigi Ganna

Poste Italiane dedica uno speciale annullo filatelico al centoquarantesimo anniversario della nascita di Luigi Ganna, ciclista e imprenditore italiano, nato a

Induno Olona celebre per aver vinto nel 1909 la prima edizione del Giro d’Italia.

L’evento sarà celebrato attraverso uno speciale annullo raffigurante Luigi Ganna sulla sua bicicletta e 2.000 cartoline con due immagini diverse che saranno contenute all’interno di uno cofanetto a lui dedicato.

L’annullo sarà disponibile presso lo spazio filatelico temporaneo di Poste Italiane, allestito domenica 24 settembre dalle 10.00 alle 16.00, all’interno della Sala Bergamaschi a Induno Olona in piazza Giovanni XXIII al numero 4. Per l’occasione verranno utilizzati i francobolli celebrativi dedicati a Luigi Ganna emessi il 9 luglio 2007.

Presso lo stand si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane selezionati per l’occasione: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 24 settembre, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Varese Centro, in viale Milano 11, per i sessanta giorni successivi.

Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.