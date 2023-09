A Laveno Mombello nuova Ztl e cambiano le regole dei parcheggi

Un’estate di cambiamenti per Laveno Mombello dal punto di vista della viabilità: è entrata in vigore la nuova ZTL (Zona a traffico limitato) e alcune novità in aree parcheggio e stalli a strisce blu. L’amministrazione comunale sottolinea che nei prossimi giorni ci saranno modifiche e integrazioni alla ZTL, come accordato con la polizia locale, dovute ad accorgimenti emersi successivamente alla sua entrata in vigore. Nel frattempo riportiamo le due ordinanze entrate in vigore.

La ZTL a Laveno Mombello: orari e vie interessate

La Ztl è entrata in vigore il 21 agosto per tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: dalle 00.00 alle 10.30, dalle 12.30 alle 15.30 e poi dalle 17.30 fino alle 24.00. Le vie interessate sono via Gramsci (da dopo il civico 1 – Asilo Scotti), via Tinelli (da via San Fermo a piazza Fontana), via Lumaca, piazza Fontana, via della Pergola, via Caprera (da via Tinelli fino a via al Motto) e via Vararo (da via Caprera fino al civico 8).

Negli orari in cui la Ztl sarà attiva potranno accedere all’area i residenti e proprietari di immobili, i veicoli a servizio disabili con contrassegno di parcheggio, i mezzi di polizia e antincendio, le ambulanze e i veicoli per trasporto plasma/organi e i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. L’accesso sarà invece vietato a tutti gli altri mezzi non appartenenti alle categorie indicate. La sosta potrà avvenire negli spazi delimitati con segnaletica orizzontale. Con la Ztl attiva sarà consentita solo a chi è munito di apposito contrassegno di accesso .

I parcheggi a Laveno Mombello

Tra le principali novità da segnalare c’è l’Area Gaggetto, la più grande. L’area di sosta prima si pagava la domenica e i festivi, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, ora sarà attiva anche il sabato con orario continuato, dalle 9-19.30. Diventerà a pagamento anche il nuovo parcheggio in piazza Martiri delle Foibe, dove è prevista la sosta gratuita per i primi 60 minuti. Poi scatterà la tariffa di un euro l’ora, la stessa valida in tutta Laveno.

Come riporta l’ordinanza, sono a pagamento i parcheggi delle seguenti vie e piazze:

Via Roma, nell’area di sosta attigua alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e nel tratto compreso tra via Tinelli e l’ingresso di Villa Frua). Si paga la sosta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. La sosta massima consentita è di 60 minuti; Piazza Italia (si paga la sosta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, tutti i giorni feriali e festivi). La sosta massima consentita è di 60 minuti. Piazza Matteotti (si paga la sosta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, tutti i giorni feriali e festivi). La sosta massima consentita è di 60 minuti. Via Labiena, Viale Porro, Via Rosselli, Piazza Vittorio Veneto, Via Monte Grappa Via Monte Grappa, Via XXIV Maggio, Via Ceretti (ad esclusione degli stalli di sosta antistanti l’edificio dell’Ats): si paga la sosta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, tutti i giorni feriali e festivi. Piazza Dante (ad esclusione degli stalli adiacenti al muro di sostegno di via Russolo e di quelli in prossimità dell’intersezione con via San Rocco). Si paga la sosta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, tutti i giorni feriali e festivi nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre.

A Cerro Maggiore Lungolago Perabò (si paga la sosta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, tutti i giorni feriali e festivi, nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre).

In tutte le vie sopraindicate la tariffa oraria dovuta per il parcheggio è di 1 euro. Per i residenti a Laveno Mombello la tariffa è invece di 50 centesimi orari; per gli autocaravan il costo del parcheggio è maggiorato del 50% rispetto a quello previsto per le auto.

I veicoli che espongono il contrassegno per disabili sono esentati dal pagamento della sosta e dai limiti di orario, così come sono esentati i veicoli che svolgono il servizio di car-sharing realizzato nel Comune di Laveno Mombello.

Ai residenti nel Comune, ai dipendenti e ai titolari delle ditte con sede o unità locali ubicate a Laveno Mombello che ne facciano richiesta può essere concesso un abbonamento mensile, al costo di 30 euro, con sosta illimitata che non dà diritto ad alcun posto riservato e che può essere utilizzato esclusivamente nei parcheggi di piazza Vittorio Veneto, piazza Martiri delle Foibe e via Gaggetto.

I parcometri sono stati installati nelle seguenti vie: via Roma, piazza Italia, piazza Matteotti, via Labiena, viale Porro, piazza Vittorio Veneto, via Ceretti, via Gaggetto, via lungolago Perabò, piazza Dante, piazza Martiri delle Foibe.

I parcometri accettano monete da 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 euro, carte di debito e carte di credito: il pagamento minimo è di 10 centesimi. Gli abbonamenti possono essere abbinati ad uno o più veicoli e il relativo contrassegno deve essere esposto in modo visibile sui veicoli.