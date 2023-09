A Legnano e dintorni dieci giorni di formazione e incontri con il Festival 2023 di Politics Hub

Il FESTIVAL 2023 DI POLITICS HUB si terrà nelle città di Legnano e nel circondario dal 16 al 26 settembre e avrà come titolo “RI GENERAZIONE – Attiviamo i giovani per costruire il futuro”.

A differenza delle passate edizioni Politics Hub ha deciso quest’anno di fare rete con associazioni ed enti del territorio organizzando in collaborazione iniziative su più giorni. Tanti i temi che verranno approfonditi con gli ospiti invitati e i giovani delle altre realtà territoriali: da quello migratorio a quello imprenditoriale, dalle disabilità allo sport e all’attivismo giovanile…

«Occuparsi della questione giovanile richiede di adottare una prospettiva più lungimirante nell’orientare ogni decisione, trasformando questa tensione nella sua stessa forza e solidità. Questo processo non è unidirezionale, al contrario, si sostanzia nella reciproca interazione e scambio – commenta Rachele Grassini, presidentessa di Politics Hub -. Se i più giovani vogliono contribuire a modellare ciò che li circonda devono attivarsi affinché la loro voce possa essere ascoltata e compresa, argomentando con coscienza e spirito critico, talvolta avendo il coraggio di cambiare idea, altre volte mostrandosi determinati di restare saldi nelle proprie convinzioni. Ci auguriamo che il Festival 2023 sia occasione per instaurare un dialogo fruttuoso, che possa divenire un potente strumento di attivazione e di cambiamento, favorendo una spinta RI GENERATIVA del nostro contesto sociale, a vantaggio delle nuove generazione e di quelle passate».

Di seguito il programma completo:

– Sabato 16: Torneo di Pallavolo, in collaborazione con “CIV Games ASD” e”Cooperativa Sociale Energicamente”, presso Palaborsani – Castellanza (VA), h. 9:30 – 17:30;

– Lunedì 18: “Al di là del mare: un dialogo sulle crisi umanitarie e le migrazioni”, in collaborazione con il gruppo giovani del “Centro Sociale Pertini – Salice” e la “Biblioteca Civica di Legnano “Augusto Marinoni”, intervengono Anna Pozzi (Giornalista e Scrittrice) e Marco Gerbaudo (Dottorando in Giurisprudenza all’Università Luigi Bocconi) presso la Biblioteca civica di Legnano (MI), h. 20:45 – 22:30;

– Mercoledì 20: “Di padre in figlio: due generazioni di imprenditori a confronto, che sfida è il cambiamento generazionale in azienda?”, in collaborazione con e presso la sede di Confindustria Alto Milanese – Legnano (MI), h. 18:00 – 19:00;

– Giovedì 21: “Con gli occhi della fiducia:lo sport sulla scia dell’inclusione”, in collaborazione con Associazione Culturale Area Giovani, incontro con Davide Cassioli, atleta paralimpico, presso Istituto Talisio Tirinnanzi – Legnano (MI), h. 21:00-22:30;

– Sabato 23: Caffè Politico: “I doveri dei giovani: perchè e come fare attivismo”, in collaborazione con Near.ita, presso Maggie’s Park – San Vittore Olona (MI), h. 18:00 – 19:30;

– Domenica 24: Cineforum: “Le nuotatrici”, in collaborazione con e presso la sede di Ül Caminett’ Social Cafè – Canegrate (MI), h. 21:00 – 23:00;

– Martedì 26: Serata finale, “Giovani, social network e politica”, ospite Alessandro Tommasi, fondatore di Will Media, in collaborazione con e presso la sede di Famiglia Legnanese (Villa Jucker) – Legnano (MI), h. 21:00 – 23:00