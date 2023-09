Accoglienza temporanea di minori in difficoltà, “A Luino l’obiettivo è costruire una rete di famiglie”

Il problema dei minori in temporanea difficoltà, sia italiani che stranieri, sta crescendo in questi ultimi tempi: per affrontare questo problema, la Comunità Operosa, in collaborazione con l’Assessorato alla Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Luino, Elena Brocchieri, vuole creare una rete di famiglie disponibili ad accogliere i minori in temporanea difficoltà per un periodo di tempo determinato grazie allo strumento dell’affido famigliare.

Accogliere in famiglia un minore in temporanea difficoltà significa instaurare con lui un rapporto di affetto e fiducia in un momento della sua vita caratterizzato da solitudine e difficoltà, significa fargli sentire il calore della famiglia e aiutarlo ad inserirsi nella nostra comunità.

L’affido famigliare può essere utilizzato da tutti coloro che si sentono disposti ad accogliere un minore ovvero da coppie sposate, conviventi o unite civilmente, singoli con o senza figli, senza vincoli di età. Le famiglie che si rendono disponibili a partecipare alla Rete delle Famiglie Accoglienti verranno formate sull’affido familiare tramite un corso organizzato dalla Cooperativa l’Aquilone in collaborazione con l’ambito territoriale del Piano di Zona di Luino. La prima lezione si terrà online il prossimo 20 settembre.

Per chiedere informazioni o per aderire alla Rete delle Famiglie Accoglienti basta inviare una mail a comunitaoperosa@gmail.com; sarete poi contattati per dare risposta alla richiesta di informazioni, per la partecipazione al corso e per il progetto dell’affido di un minore.

«L’esperienza dell’accoglienza è una esperienza arricchente per tutta la famiglia – afferma Elena Brocchieri, assessore al sociale del comune di Luino -. E molto educativa per i figli che fanno parte del nucleo famigliare. Permette di confrontarsi con situazioni diverse, spesso peggiori e che sicuramente fanno apprezzare quello che si ha e che fanno sicuramente crescere con i valori veri».