A Luino torna il #MusicAperiPro: una notte di musica, aperitivi e festa con la Nuova Pro Loco Città di Luino

Sabato 2 settembre, Luino si prepara a vivere un inizio di settembre giovane e festoso con il ritorno del #musicaperipro: una serata di musica, apertivi e festa che si terrà in riva al lago, pensata in modo particolare per i giovani e per tutti coloro che desiderano ballare e godersi una notte di allegria.

Dalle 18.00 alla mezzanotte, il parco a Lago di Luino si trasformerà nuovamente, per la seconda volta dopo il successo del 24 giugno 2023, in una sorta di “disco pub”, dando spazio a tutti i cittadini ma in particolare ai giovani e alla musica dance.

La serata, organizzata con cura e passione dalla Nuova Pro Loco Città di Luino, prenderà il via alle 18.00 con un ricco aperitivo accompagnato dalla musica di DJ Ricky Fiorini e Davide Falsone e con l’apertura di uno stand gastronomico della Pro Loco, che sarà attivo tutta la sera e che, oltre all’aperitivo, proporrà anche cibo e bevande. Non solo: in collaborazione con la Casa del Gelato, saranno disponibili anche specialità come l’affogato di gelato alcolico.

«Vi aspettiamo» conclude la presidente della Nuova Pro Loco Città di Luino, Margherita Romano.