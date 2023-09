A Luino tutto pronto per l’Hometown Festival: il “Triangolo Gospel Veddasca” torna a casa

Continua l’impegno della Nuova Pro Loco Città di Luino per rilanciare il turismo e il divertimento nella cittadina lacustre. Dopo il grande successo dell’ultimo evento, che ha visto il Parco a Lago di Luino gremito di giovanissimi e non, la nuova realtà torna con con un’altra proposta imperdibile: l’Hometown Festival, in programma sabato 9 settembre a partire dalle 20:30.

Star della serata sarà il “Triangolo Gospel Veddasca”, che dopo molti anni torna a casa.

«Volevamo ringraziare la Nuova Proloco, organizzatore, e il Comune di Luino, patrocinatore, per averci dato l’opportunità di esserci in questa serata dal grande significato – fanno sapere gli artisti -. Alcuni di noi sono partiti proprio da Luino, anni fa, con il sogno di riuscire a farsi conoscere sul panorama italiano come musicisti e come artisti. E ci sono riusciti. Per noi, questo è un ritorno a casa e sarà bellissimo riuscire a portare la nostra musica sul palcoscenico casalingo, davanti ai nostri amici. Sarà anche bello poter dimostrare che il panorama musicale luinese è ancora vivo. Alcuni giovanissimi che suoneranno si rifanno in qualche modo alla scena che diede il là a noi e che speriamo torni con la massima energia. Ritornare, perché la cultura giovanile e l’intrattenimento devono essere forti a Luino. Crediamo che l’amministrazione si stia impegnando nel coinvolgere sempre di più i giovani nelle arti e negli eventi dedicati a loro».

L’evento, gratuito, vedrà anche la presenza di uno stand food and drink a partire dalle 19:00.

