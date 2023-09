A Luino un incontro dedicato ai temi del lavoro, delle scelte e dell’orientarsi

Palazzo Verbania di Luino si prepara ad ospitare, venerdì 29 settembre alle 18:00, un incontro per la presentazione del libro “Ulisse cerca lavoro” organizzato dall’ufficio InFormaLavoro, che fa parte dei servizi gestiti attraverso il Piano di Zona distrettuale e di una rete di servizi di informazione coordinati dalla Provincia di Varese.

“Ulisse cerca lavoro” è un racconto con alcune particolarità. Scritto in circa 20 anni – come il viaggio di ritorno a casa del protagonista dell’Odissea, e non è un caso -, al suo interno si narra una vicenda dai risvolti profondamente umani (parla di orientamento, lavoro, immigrazione, spiritualità, filosofia, poesia e gatti) ma, tra le righe, vengono offerti spunti sia di riflessione che pratici: per orientarsi nella direzione professionale da intraprendere e sulle modalità efficaci per cercare lavoro.

Non è solo un racconto. Nel libro vengono poste domande al protagonista, le stesse che ogni persona può farsi per riflettere sulla direzione da prendere. Per questo aiuta a ragionare su ciò che si desidera per il futuro. L’incontro è aperto a tutti, dagli operatori che si occupano di orientamento e di collocamento, alle persone interessate a ragionare sulle scelte e sui temi del lavoro, o anche semplicemente a chi è interessato ai temi del libro!

A seguire, aperitivo con l’autore organizzato in collaborazione con la Banca del Tempo. Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione al link: https://forms.office.com/r/kdzLGgNQ5J

Per informazioni: Ufficio InFormaLavoro (via B. Luini 16/b a Luino – sopra la posta); m.guelli@comune.luino.va.it.