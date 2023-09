A Luino una quattro giorni di tornei, festa e divertimento per salutare don Sergio

Come già noto a molti luinesi, l’amato prevosto e responsabile della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino don Sergio Zambenetti, verrà presto trasferito come nuovo parroco-arciprete a Carugate. Don Sergio è stato una figura molto apprezzata per la sua semplicità, cortesia, bontà, enorme disponibilità e impegno verso tutti, e la notizia della sua partenza ha infatti colpito profondamente la comunità di Luino.

Come annunciato qualche mese fa dall’ Arcivescovo Delpini, al suo posto subentrerà padre Daniele Bai, una figura di transizione che aiuterà a individuare il profilo ideale per guidare la vivace e poliedrica comunità di Luino.

Prima del suo arrivo, però, sabato 9 settembre ci sarà l’opportunità di dare un ultimo grande saluto a don Sergio: con una S. Messa in Oratorio a Luino e con una conviviale cena.

Un appuntamento che si inserisce nel “contenitore” più ampio della Festa dell’Accoglienza di Creva, che quest’anno promette di regalare momenti significativi e di preghiera, ma anche di divertimento e di gioco. Tra le diverse iniziative in programma, infatti, venerdì 8 settembre c’è anche un super torneo di calcio che avrà durata dalle 18:30 alle 23:00 (a cui è possibile iscriversi cliccando qui).

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 7 settembre

Ore 21:00 Incontro presso la Sala Tolini a Creva con il dr. Alberto Pellai, psicoterapeuta sul tema “Dopo l’estate, riprendere la routine con i nostri ragazzi” – possibilità di baby-sittering in oratorio

Venerdì 8 settembre

Ore 17:30 S. Rosario – Parrocchia di Creva. Segue celebrazione Eucaristica

Dalle 19:30 Cena in oratorio con menù famiglia e serata di tornei e giochi con gli animatori

Sabato 9 settembre

Ore 18:00 S. Messa in oratorio a Luino per il saluto a don Sergio – sono sospese tutte le altre messe pre-festive

Ore 20:00 Cena a Creva con don Sergio. Antipasto misto, bis di primi, dolce, acqua, vino e caffè – adulti 20€, 1° e 2° figlio 10€, dal 3° figlio gratis. Per prenotazioni, entro e non oltre il 4 settembre: 338 6954778 (Karin Barretta) / 340 6152657 (Fabio Lucioli)

Domenica 10 settembre

Ore 10:00 S. Messa solenne a Creva

Ore 12:30 Pranzo, tombolata e pomeriggio di giochi

Ore 18:00 Processione per le vie di Creva – richiesta di addobbare le vie della processione

Ore 19:30 Cena in oratorio a Creva

Chiunque desideri dare il proprio contributo per il regalo che verrà fatto a don Sergio a nome di tutta la comunità, potrà farlo usufruendo delle buste disponibili in fondo a tutte le chiese della città: basterà inserire all’interno l’offerta e depositare la busta nei cestini durante le messe.