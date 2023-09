A Maccagno arriva Alberto Patrucco per raccontare il suo libro su Georges Brassens

Un vero e proprio abbraccio apre la terza edizione del festival letterario Intrecci – Un libro nel cuore, promosso dagli Amici del liceo scientifico Sereni e dalla storica libreria Cerutti&Pozzi Mondadori Bookstore.

O meglio, un vero e proprio “AbBrassens”. Alberto Patrucco, volto noto del cabaret italiano, musicista, artista che della parola fa un uso particolarissimo, è alle 17.45 di domenica 24 settembre al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca (il Comune partecipa all’organizzazione del festival e dell’evento) in veste di scrittore, con il suo libro dal titolo, appunto, “AbBrassens” (Edizioni Paginauno).

Dal 2007 Patrucco adatta e interpreta in suoi spettacoli alcune opere di Georges Brassens mai tradotte in italiano, facendo incontrare satira parlata e satira cantata. E questo libro, che vede la collaborazione di Laurent Valois, ben lungi dall’essere una biografia, riesce a condurre in un percorso tra le parole e la musica di un artista unico, in cui l’impegno civile non è mai stato disgiunto dalla poesia e dal gusto per lo humor con una grande originalità di scrittura.

“Questo manufatto cartaceo – precisa Patrucco – non è un omaggio né tanto meno un tributo a Georges Brassens; un atto d’amore e di giustizia sì, per un artista che, senza alcun dubbio, è stato e continua a essere un fenomeno culturale e musicale degno di nota vuoi per il suo modo di scrivere musica e parole, di essere anarchico, agnostico, di pensare all’amore, come alla morte. In Italia, dopo aver conosciuto le sue canzoni, diversi musicisti subiscono una profonda trasformazione artistica. All’ombra del grande chansonnier, approdano a un nuovo stile”.

L’incontro di domenica 24 settembre sarà un intreccio di arte anche grazie alla presenza dell’illustratore Tiziano Riverso, che in passato ha collaborato a trasmissioni di cabaret e con lo stesso Patrucco, e che realizzerà un dipinto in tempo reale ispirato alla giornata.

L’ingresso alla presentazione è gratuito. Per informazioni: Libreria Cerutti & Pozzi – Mondadori Bookstore via XV Agosto, 13 – Luino (Va), telefono 0332.530317