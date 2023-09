A Maccagno lo spettacolo “LEA” da il via alla rassegna “Bim Bum Bam”

Un nuovo pomeriggio di teatro per i più piccoli, quello in programma domenica pomeriggio all’auditorium di Maccagno, per festeggiare 10 anni della rassegna di teatro ragazzi, per grandi e piccini. Alle 16.15 andrà in scena lo spettacolo “LEA” l’avventura di una bambina che vede il mondo con gli occhi dello stupore, grazie al contributo di Fondazione Cariplo e il Bando life.

Lo spettacolo darà il via alla decima edizione della rassegna “Bim Bum Bam”, dedicata ai bambini dai tre anni in su, a ingresso libero e a cura di Martin Stigol, ideatore della serie di spettacoli con Progetto Zattera APS, con il contributo e il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Domenica, dunque, un’anteprima dedicata all’infanzia, volta a presentare il programma di tutto il progetto di promozione culturale dedicato all’infanzia della provincia di Varese.

«Un grande ringraziamento al Comune di Maccagno, che ospita questo progetto da circa dieci anni, con circa 70 spettacoli, e compagnie coinvolte» fanno sapere gli organizzatori.