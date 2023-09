A Malnate il comandante dei carabinieri Camelia va in pensione e la città lo festeggia

Sos Malnate ha celebrato, nel corso della propria festa sociale, il pensionamento del maresciallo Giacomo Camelia, a capo della Stazione Carabinieri di Malnate e in città da 33 anni. Il presidente di Sos, Massimo Desiante ha parlato rivolgendosi al militare come «Esempio di professionalità. A nome di Sos ringraziamo il luogotenente per il lavoro svolto e gli auguriamo un sereno pensionamento».

Per il sindaco Irene Bellifemine: «Il luogotenente Camelia ha svolto 33 anni di servizio a Malnate facendo un lavoro di importanza fondamentale.Dopo tanti anni è riuscito a farsi apprezzare da tutti in città e instaurare un buon rapporto anche con coloro che durante la vita ha acuto qualche inciampo. Sono lieta di aver costruito con lui un rapporto di supporto e stima».

A Camelia, oltre a una targa ricordo, è stato consegnato anche un quadro realizzato da Adriano Veronesi.