A Mandello in scena “Fellini”, lo spettacolo che unisce il Teatro Blu e Kataklò

Torna in scena lo spettacolo “Fellini”, nato dalla sinergia tra il Teatro Blu e Kataklò. L’appuntamento è per giovedì 20 ottobre al teatro “De Andrè” di Mandello del Lario (Lecco) per l’evento che rientra nel programma del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”.

A 100 anni dalla sua nascita, Teatro Blu, in collaborazione con gli straordinari Kataklò, vuole celebrare e rendere omaggio a una delle più grandi figure del cinema mondiale con un viaggio sognante, magico, appassionato, a tratti brioso e a tratti malinconico. Un racconto corale, affollato di personaggi fantastici, come la vita e l’immaginario del grande maestro riminese. Uno spettacolo in cui il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, atmosfere oniriche, immagini multimediali accompagnate dalle più belle melodie di Nino Rota.

L’universo onirico eppure così carnale, terreno, di Federico Fellini raccontato attraverso i personaggi indimenticabili dei suoi film da Gelsomina, monumento di ingenuità e purezza a Zampanò, burbero e spietato con un animo tenero, passando per il matto del paese, i clown, le contadine e i fantasiosi personaggi di Amarcord. Atmosfere oniriche in cui si alternano storie di ordinaria quotidianità, scene di campagna e di festa, scene improbabili ed estreme visioni ed illusioni attraverso apparizioni clownesche e coreografie mozzafiato.

20 OTTOBRE – MANDELLO (LC) ORE 21.00 – TEATRO DE ANDRE’

Teatro Danza TEATRO BLU (VA)

in coll. con la giovane comp. KATAKLO’ Athletic Dance Theatre (MI) FELLINI

con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Kataklò Acrobatic performers: Niccolò Basile, Federica Cuzzaniti, Lucio Failla, Alessandra Marino, Alessia Trocchianesi

Coreografie: Giulia Staccioli con la collaborazione artistica di Vito Cassano Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès