A Marnate la “Marcia per rompere il silenzio” contro la violenza sulle donne

Una marcia non competitiva per dire “Stop” alla violenza di genere. Il Centro “Icore” Odv, in collaborazione con La Banda Cooperativa Sociale Onlus, invita a partecipare alla consueta camminata amatoriale contro la violenza sulle donne “Una marcia per rompere il silenzio”.

Il ritrovo è per sabato 24 settembre alle ore 15:00 in Piazza Sant’Ilario a Marnate. L’arrivo sarà invece al Parco di Villa Gonzaga di Olgiate Olona dove ci sarà un momento di riflessione sul tema e verrà offerto un aperitivo con accompagnamento musicale.

Gli organizzatori ringraziano Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus per il contributo all’interno del Progetto “Riscatto Il Futuro”. Evento patrocinato da: Comune di Marnate, Rete Antiviolenza Interistituzionale di Varese e Azienda Speciale Consortile Medio Olona.