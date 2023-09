A Monvalle la Fiera dell’agricoltura accende il fine settimana

Appuntamento all’oratorio di Monvalle a partire da sabato 2 settembre e per tutto il weekend con stand gastronomico, espositori e attività per grandi e piccoli

A Monvalle torna la Fiera dell’agricoltura rurale. Una tradizione che si rinnova sabato 2 e domenica 3 settembre all’oratorio di Monvalle in via XXV Aprile per due giorni di eventi, giochi, specialità gastronomiche e mercatini.

La manifestazione comincia sabato 2 settembre con la pizzoccherata. Il giorno successivo, la festa entra ne vivo. Domenica a partire dalle 9 in paese vi sono tante attività rivolte ai bambini, dalla piscina di mais, ai giochi a premi e ovviamente la possibilità di conoscere da vicino gli animali.

Durante tutta la giornata vi sono inoltre occasioni per assaporare i piatti contadini, visitare il mercatino agricolo e l’esposizione di veicoli da lavoro. Momento centrale della manifestazione sono le gare contadine. Dalle 14, si può partecipare a una serie di giochi a tema (spingere la balla di fieno, gara della ranza e tiro del trattore) per scoprire chi è l’agricoltore migliore. La premiazione è alle 17.30.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Monvalle, l’Associazione nazionale Alpini e il Gruppo sportivo di Monvalle.