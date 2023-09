A quindici anni dal mondiale Alessandro Ballan torna a Varese per un evento in ricordo della sua vittoria

Il 28 settembre 2008 fu una giornata memorabile per Varese, la città dello sport, che vide trionfare al mondiale di ciclismo che ospitava nelle sue strade, l’Azzurro Alessandro Ballan: Piazza Monte Grappa fu protagonista dello stacco del ciclista che arrivò primo a tagliare il traguardo posizionato all’Ippodromo.

Ora, a distanza di quindici anni, Camera di Commercio Varese, in collaborazione con Regione Lombardia, il Comune e la Provincia di Varese, la S. C. Orinese e Ciclovarese e molte altre realtà del Territorio, riportano in vita quell’iconico momento, proponendo nella giornata di giovedì 28 settembre una rievocazione dell’evento, in ricordo della vittoria avvenuta proprio nella nostra città. Primo di tre eventi, il programma prevede il ritrovo presso l’infopoint della Camera di Commercio alle 17 dove sarà presente proprio Alessandro Ballan che terrà un punto stampa dove incontrerà anche i tifosi.

La serata proseguirà all’Ippodromo, con ospiti speciali anche Giuseppe Marotta e Giuseppe Saronni.

“Camera di Commercio ha sviluppato un programma quinquennale che si occuperà del tema dell’attrattiva turistica – ha affermato Anna Deligios, di Camera di Commercio -Lo sport è uno dei pilastri del programma. Abbiamo deciso di rievocare i mondiali del 2008 perché furono una scintilla, attirarono l’attenzione della città sul ciclismo e sullo sport in generale e resero Varese internazionale”.

Presente alla conferenza stampa dell’iniziativa tenutasi nella mattinata di oggi, lunedì 25 settembre, insieme a Sergio Gianoli e Francesco Frattini, ideatore della maglia celebrativa dei 15 anni del mondiale, anche Maurizio Gandini, che ha spigato: “Il 28 settembre sarà una giornata di festa, Ballan e due suoi compagni della nazionale saranno presenti. Non è stata fatta nessuna trattativa economica per avere con noi il campione del mondo. Per festeggiare i quindici anni esatti dalla sua vittoria questo straordinario sportivo ha deciso di presenziare gratuitamente”.

L’evento del 28 settembre si unisce alla data di domenica 29 ottobre, a Caldana di Cocquio dove si svolgerà una giornata dedicata al ciclismo, con un’esposizione di foto del mondiale, maglie storiche, oggettistica e pubblicazioni e del 31 ottobre per una pedalata che ripercorre il tragitto di 30km del mondiale del 1951, accessibile a tutti e il percorso del 2008 che si conclude all’Ippodromo di Varese dove alle 19 si terranno le premiazioni.