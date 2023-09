A San Fermo la settima edizione del Memorial “Roberto Zanella”

L’evento avrà come base ’Oratorio Giovanni Paolo II dove ci sarà un momento di festa con panini, salamelle e pasta e, per i più piccoli Pompieropoli

Si terrà domenica 17 settembre la settima edizione del Memorial dedicato a Roberto Zanella. Sarà una camminata amatoriale con due possibilità di percorso: da 15 km oppure da 7 per i boschi.

La camminata avrà inizio dall’Oratorio Giovanni Paolo II di San Fermo di Varese dove ci sarà un momento di festa con panini, salamelle e pasta e, per i più piccoli Pompieropoli.

Per il percorso da 15 km il ritrovo è a partire dalle ore 8.30 e la partenza alle ore 9.00; Per il percorso da 7 km il ritrovo è a partire dalle ore 9.30 e la partenza alle ore 10.00.

Costo iscrizione:

SENZA kit maglietta 5 € adulti (3 € sotto i 10 anni)

CON kit maglietta 10 € adulti (8 € sotto i 10 anni)

Da versare al banchetto prima della gara

Clicca QUI per iscriverti on line, scarica il modulo e portalo al banchetto

Oppure iscriviti direttamente prima della camminata

Modulo iscrizione maggiorenne

Modulo iscrizione MINORE

Per informazioni associazione.dovedueotre@gmail.com

Oppure +39 379 107 3909 (solo Whatsapp)