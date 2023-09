A scuola come in officina: all’Isis Newton arrivano le auto elettriche

Presentato all’Isis Newton di Varese il nuovo progetto “A scuola come in officina” nato per portare auto ibride ed elettriche di ultimissima generazione a scuola a disposizione per l’apprendimento pratico dei ragazzi.

«Anche nell’automotive la meccanica tradizionale è sempre più superata oggi dalla meccatronica, che a sua volta è in continua evoluzione – ha detto il preside Daniele Marzagalli – Questo progetto offre ai nostri ragazzi una formazione sempre aggiornata e orientata al futuro. Il tutto potenziando e mettendo a sistema una serie di collaborazioni già in essere tra la nostra scuola e il settore privato».

In pratica otto diverse autofficine della provincia di Varese (Autosalone internazionale, Audi Zentrum, Concessionaria Castiglioni, Crespi, NippoMotors, Gruppo Novauto, Marelli e Pozzi, Paglini Store) mettono a disposizione della scuola auto di ultimissima generazione, comprese le ibride e le elettriche, unite agli strumenti e al know how dei capi officina per lavorarci insieme a scuola e “formare i professionisti evoluti di domani”.

LA RETE DI A SCUOLA COME IN OFFICINA

A presentare il progetto agli insegnanti e ai rappresentanti degli studenti delle classi 4^ e 5^, sezioni C e D dell’indirizzo Ipsia riparatori, Massimo Pozzi della carrozzeria Marelli e Pozzi che coordina l’iniziativa: «Fino a ieri esistevano una serie di collaborazioni isolate, fatte di stage, alternanza scuola lavoro o singoli progetti. L’obiettivo di “A scuola come in officina” è mettere a sistema tutti questi punti di incontro per costruire una rete funzionale alla formazione il più possibile aggiornata ed efficace – ha detto – Ne beneficeranno i ragazzi lungo il percorso formativo e nella ricerca del lavoro. Allo stesso tempo ne beneficia il settore, che avrà contribuito a formare i professionisti preparati di cui ha bisogno».

Il progetto è sostenuto da un piccolo Concorso – per incentivare i ragazzi ad applicarsi sulle nuove autovetture messe via via a disposizione dalle diverse autofficine – e dal Club Rotary Varese che supporta l’Isis Newton da 9 anni. «Sono stato uno studente del Newton e anche se poi ho preso tutt’altra strada l’ho fatto sulle basi dell’istruzione che questa scuola mi ha fornito – ha detto il presidente del Rotary Varese Roberto Troian – Sosteniamo la scuola per supportare i giovani e per questo ospiteremo in ogni nostra conviviale due studenti per porci come ponte tra i giovani, i relatori e la realtà sociali dei nostri conviviali».

COME FUNZIONA IL PROGETTO

Nuove auto nell’officina del Newton

Ogni mese un’auto di nuova generazione, ogni mese di un marchio differente, sarà messa a disposizione dei ragazzi nell’officina della scuola assieme agli strumenti diagnostici e al know how necessario per lavorarci.

Gli incontri saranno anticipati dalla condivisione del programma con gli insegnanti di riferimento e prevedono la partecipazione attiva dei diversi Capi officina e del partner tecnico dell’iniziativa, Tecnosystem.

Corsi PES_PAV e mondo ADAS

Saranno istituiti per i ragazzi dei Corsi PEV-PAV (vetture elettriche) con rilascio di attestato per l’abilitazione a lavorare su auto elettriche, includendo nel percorso la conoscenza del mondo ADAS relativo ai diversi strumenti di sicurezza, con relative attestazioni.

Il progetto prevede anche la possibilità per i docenti di partecipare ai corsi di aggiornamento tenuti dai diversi brand.

Il tutto sarà coordinato da un Comitato tecnico di cui faranno parte i docenti, coordinati dal collega Franco Targa e i diversi partner del progetto A scuola come in officina.