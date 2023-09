A Sesto Calende lo Sbaracco è una grande giornata di festa

Arriva lo Sbaracco a Sesto Calende. L’iniziativa è in programma sabato 9 settembre dalle 9 alle 23 e coinvolgerà piazze, vie e negozi. L’evento, nel fine settimana del palio dei dragonboat sul Ticino, è promosso grazie a una sinergia tra il locale Gruppo Commercianti e Artigiani ed il Comitato che presiede il Palio Sestese. Risultato, una giornata dove musica e arti saranno protagoniste tra le Vie e Piazze del Centro con sconti e offerte di casa nei negozi. Se giocolieri e funamboli contageranno ogni angolo della Città le bici inclusive di Tommy e Cecilia Onlus si metteranno in mostra (disponibili anche per una prova su strada) in Piazza De Cristoforis. Condivideranno gli spazi al mattino con la musica di Flutur, capace di stupire anche i giudici di Greece’s got Talent, lasciando poi lo spazio alla esibizione dei ‘Percorsi Musicali’ realtà legata al Centro Studi Angelo Dell’Acqua.

L’intrattenimento al mattino in Piazza Mazzini verrà invece riservato al duo acustico dei The BeeTools, capaci di un tributo ai celebri Beatles, lasciando poi la scena alla sera alla voce di Luca Leccese. ‘Arte a cielo aperto’ per gli allievi del Laboratorio Arti Figurative che contamineranno con le loro opere ogni angolo della caratteristica Piazza Cesare Abba. Spazio che alla sera verrà invece scaldato dalle musiche dei Bryan Blues Band al debutto Sestese.

Una magia che si lascerà anche all’esoterismo di una lettura dei tarocchi a cura di ZenD’Ali. Di tutt’altro genere saranno le musiche in Piazza Berera che dalle 21:00 si affiderà al DJ SET di DJ LAVRIKOVA affiancata da Stefano Albanese&Casto. In Piazza Guarana, il luogo legato alla movida Sestese, ci saranno invece i FUNKENTEIN, neonata band mercallese che dopo il debutto in occasione della Sera dei Fuochi tornerà con il loro funk in musica.

Una ‘Festa nella Festa’ che prevede la consegna presso il Palazzo Comunale delle benemerenze civiche 2023, i Mercatini lungo Viale Italia al fianco di una esposizione di Moto d’Epoca, l’apertura straordinaria del Museo Archeologico e la possibilità di visitare la mostra del Concorso dei Disegni riservato ai più piccoli. Qui, nello spazio mostre della Pro Loco, si potranno ammirare anche i patchwork di Maria Stefania Mazzoleni realizzati utilizzando abiti dismessi e scarti delle confezioni. Senza dimenticare la possibilità di fare pranzo o cena (animata dai fiati ed ottoni della Street Band Funkasin) presso le cucine del Palio dove non mancherà il prodotto più famoso del territorio sestese: il Raviolo di Sesto Calende made by Susy Milani. Ci si ricorderà, poi, di essere a meno di 24 ore dal Palio Sestese quando per le vie del centro, accompagnati dal Corpo Musicale G.Colombo, passerà il corteo dei drappi di ciascun Rione. Si avvieranno verso il pontile, dinanzi all’obelisco di Garibaldi, per le estrazioni delle gare che daranno il via, la mattina successiva, alle sfide tra dragonboat.