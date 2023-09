A Somma Lombardo spunta una nuova maxi opera dello street artist Ravo Mattoni

Somma Lombardo accoglie una nuova opera d’arte urbana: lo street artist Andrea Ravo Mattoni è al lavoro per la realizzazione di un’opera d’arte tra le più alte da lui realizzate.

Si tratta della riproduzione di un estratto dell’”Annunciazione”, quadro di Giovan Battista Crespi custodito all’interno del Castello di san Vito. Ravo lo sta realizzando sul fianco di una palazzina lungo il Sempione.

Un’opera ambiziosa che rientra all’interno di un progetto più esteso, coordinato dall’associazione La Cattedrale e dal Comune di Somma Lombardo. Oltre alla grande opera in via di realizzazione, infatti, nei piani sono previste altre due opere.

La prima è una riproduzione delle Tre grazie realizzata dallo street artist Refreshink attraverso la simulazione della tecnica del mosaico. Questa sarà inaugurata proprio domenica 17 settembre alle 11.30 in via MIlano 64.

La seconda opera è quella in via di realizzazione per mano di Ravo Mattoni e la terza opera è ancora allo studio.

«Si tratta di un progetto che mira a valorizzare le opere già presenti nel patrimonio artistico di Somma Lombardo – racconta Paolo Rovelli, presidente della Cattedrale -. I finanziamenti sono stati ottenuti attraverso un bando ministeriale dal Comune di Somma Lombardo e il progetto si chiama “Ieri, oggi, domani: il percorso dell’arte Sommese”».