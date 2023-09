A spasso intorno al lago di Comabbio con il Cai Luino

L’itinerario si articola lungo la pista asfaltata, con brevi tratti a ghiaietto e attraversa il Parco Berrini a Ternate e il Parco di Corgeno, regalando suggestivi passaggi su ponti di legno e su una lunga passerella sull’acqua dalla quale, nella stagione della fioritura, è possibile ammirare una distesa di piante acquatiche.

PROGRAMMA

Ore 9.00 appuntamento presso posteggio presso tribunale di Voldomino

Ore 9.15 partenza con mezzi propri per Ternate

La camminata è lunga 13km non ha difficoltà e adatta a tutti Tempo totale escursione ore 3.30 (escluse le soste) – Dislivello 50m – Difficoltà E

Accompagnatori Gianni 3387768131 – Terio 3392892405

Si richiede: pranzo al sacco, abbigliamento e calzature adeguate. L’escursione è gratuita con condivisione delle spese auto.

Per iscriversi: alla escursione possono partecipare gratuitamente tutti i Soci del CAI di tutte le sezioni italiane mentre, per i non soci, è richiesta una quota assicurativa giornaliera di €12. La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 11 settembre ore 8 a giovedi 15 settembre alle 18. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avversa escursione annullata.